NCAA تغير القاعدة المثيرة للجدل التي استغلتها ولاية أوريغون للتغلب على ولاية أوهايو

نفد مقود فريق أوريغون داكس في التغلب على كتاب القواعد بعد أن استغل المدرب دان لانينج ثغرة تتعلق بـ 12 رجلاً في ركلات الجزاء الميدانية للمساعدة في التغلب على ولاية أوهايو.

أعلن محرر قواعد سكرتير الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) ستيف شو في بيان أنه سيتم إجراء تعديل على كتاب القواعد “لإزالة أي مكسب للدفاع” في حالة وجود عدد كبير جدًا من اللاعبين في الدفاع في الملعب في الدقيقتين الأخيرتين من أي منهما. نصف.

إذا شارك 12 لاعبًا بشكل نشط في اللعب، كما فعل فريق البط يوم السبت، فسيكون لدى المخالفين الآن خيار تنفيذ ركلة جزاء وإعادة ضبط الساعة إلى حيث كانت عند قطع الكرة.

عندما يكون اللاعب في طور الجري خارج الملعب، سيظل الأمر “لعبًا حرًا” للمخالفة، ولن تتم إعادة ضبط الساعة على وقت اللقطة.

وقال شو: “كرة القدم لعبة ديناميكية للغاية. “في بعض الأحيان، هناك مواقف محددة حيث أن ارتكاب ركلة جزاء يمكن أن يمنح الفريق ميزة. المبدأ التوجيهي للجنة قواعد كرة القدم التابعة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات هو أنه لا ينبغي أن تكون هناك فائدة عندما يرتكب الفريق ركلة جزاء.

خلال فوز أوريغون 32-31 يوم السبت في ملحمة Big Ten Showdown، كانت ولاية أوهايو تقود هدفًا ميدانيًا متأخرًا قبل 10 ثوانٍ من نهاية المباراة عندما ركض لاعب ركن البط دونتاي مانينغ إلى الملعب باعتباره المدافع الثاني عشر للعب الثالث و 25 من ولاية أوريغون. “خط 43 ياردة.

ألقى لاعب الوسط ويل هوارد تمريرة غير مكتملة أثناء مواجهة مدافع إضافي وخرجت أربع ثوانٍ من الساعة، بينما تقدمت ولاية أوهايو خمس ياردات بسبب ركلة الجزاء.

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بالنسبة لولاية أوريغون، كانت هذه المقايضة منطقية نظرًا لأن ولاية أوهايو خسرت وقتًا ثمينًا بينما ظلت خارج نطاق المرمى الميداني وكان على فريق Buckeyes المخاطرة بعدم الخروج من الحدود في المسرحية التالية.

تغيير القاعدة الآن يجعل هذا خطأ بالكرة الميتة، مما يعني أن ولاية أوهايو ستتقدم خمس ياردات ولا يزال أمامها 10 ثوانٍ تحت تصرفها.

انتهت المباراة في المسرحية التالية عندما انزلق هوارد متأخرًا بثانية واحدة أثناء التدافع، مما منع فريق Buckeyes من محاولة تسجيل الضوء الأخضر لهدف ميداني.

ابتسامة عريضة وقال لانينج للصحفيين بعد المباراة لم تكن ركلة الجزاء مصادفة، حيث استغل البط عمدا ثغرة أدت إلى إحداث الفارق في المباراة.

وقال لانينج: “إننا نقضي قدرًا هائلاً من الوقت في المواقف، وبعض المواقف لا تظهر كثيرًا في كرة القدم الجامعية، ولكن من الواضح أن هذا شيء عملنا عليه”. “يمكنك رؤية النتيجة.”

صعدت ولاية أوريغون في التصنيف إلى المرتبة الثانية بفوزها، بينما تحتل ولاية أوهايو الآن المرتبة الرابعة.