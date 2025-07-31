Nets لاستضافة مباراة preseason ضد الفريق الإسرائيلي

رياضة
Nets لاستضافة مباراة preseason ضد الفريق الإسرائيلي

سيكون لدى بروكلين أكثر من اثنين فقط من الإسرائيليين على الأرض في مركز باركليز هذا الموسم.

ستستضيف الشباك – الذين صاغوا المواطنين الإسرائيليين بن سرف وداني وولف في الجولة الأولى – مباراة ما قبل الضعف ضد هابويل القدس في 4 أكتوبر.

تم الإبلاغ عن الأخبار لأول مرة من قبل Newsball News Australia.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها Nets فريقًا إسرائيليًا ، حيث يلعب مباراة معرض ضد Maccabi Ra’anana في فترة ما بين 2023-24.

ولكن هذا قد يكون مختلفا قليلا.

اختارت Nets Saraf مع اختيار 26 في مسودة يونيو ، ثم أخذت إسرائيلي أمريكا الكبير الذئب بعد دقائق في المرتبة 27.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار اللاعبين اليهود من قبل فريق واحد في نفس الجولة ، وسيكونون ثاني زملاء إسرائيليين فقط في الدوري بعد عودة جوردان فارمر في ساكرامنتو وأومري كاسبي في عام 2016.

الآن تأتي الأخبار وسط الهجوم الإسرائيلي المستمر في غزة رداً على هجمات حماس في 7 أكتوبر ، ومع مؤتمر تقوده الفرنسية هذا الأسبوع في الأمم المتحدة يدعو إلى إعادة إحياء حل الدولتين.

ستواجه بروكلين أيضًا صنز في مباراتين قبل الموسم في ماكاو يومي 10 و 12 أكتوبر ، في عودة الدوري الاميركي للمحترفين إلى الصين لأول مرة منذ عام 2019.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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