Nets ‘Cam Thomas يذهب النووي في التشدق ضد زاك لوي

أسقط حارس Nets Cam Thomas قنبلة F على كل من زاك لوي من رينجر وفكرة أنه خنزير كرة.

“The Consenus؟ f *** أنت وتوافق الآراء zachlowe_nba ،” نشر توماس يوم الجمعة. “من المرجح أن يكون هذا هو نفس فرق الإجماع التي لا تستطيع حمايتي وإرسال فرق مزدوجة من Jump Ball. لماذا نضاعف فريقًا مع شخص” ليس جيدًا “يجعل الأمر منطقيًا”.

جاء التراجع البفيل بعد أن نقلت NBA Retweet عن لوي في حديثها على البودكاست الخاص به ، بعد أن قال “الإجماع على كام توماس-إذا كان هناك واحد ، وكان لديه بعض المعجبين ، ولديه بعض الأدوات الضخمة-لكن الإجماع يشبه إلى حد ما السعرات الحرارية الفارغة.”

لطالما كان توماس واحداً من أكثر اللاعبين الانقسام في الدوري الاميركي للمحترفين ، مع وجود فيلق من المشجعين المتفانين وبعض موظفي الدوري أقل إقناعًا بقدرته على الفوز.

غالبًا ما تنتشر هذا الانقسام إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، والآن قفز توماس إلى منتصف تلك القدمين أولاً.

كان توماس ، هداف بروكلين الرائد ، كان دائمًا دفاعيًا عن دفاعه ، ولكنه حساس بشكل خاص بشأن وفاته – أو عدم إدراكه.

حقق حارس الرماية البالغ من العمر 23 عامًا خطوات كبيرة في تلك المنطقة ، وقدم بالفعل عشرة تمريرات حاسمة في مباراته الأخيرة في الموسم الماضي قبل إغلاقه بسبب إصابة في أوتار الركبة بعد 25 مباراة فقط.

واستشهد توماس بمسرح نتس قبل أن ينخفض كدليل على مساهماته الإيجابية على الأرض – وللأخذ ما يمكن اعتباره حفرًا دقيقًا في مدير عام بروكلين شون ماركس.

“آخر مرة تحدث في بعض SH-T ،” توماس تغرد. “السعرات الحرارية الفارغة؟ أولاً ، كنا الفريق الخامس أو السادس في الشرق قبل إصابتي وتداوله. لا يمكننا التحكم في ما تريده المعدّن العام مع الفريق … 2nd ball hog؟

عندما استشهد شريف فيليبس بيتون من Netswire بانتقادات لوي وأشار إلى أن توماس كان واحداً من عشرة حراس فقط بلغ متوسطه 24 نقطة و 3.8 تمريرة حاسمة أثناء إطلاق النار على 43.8 في المائة على الأقل في الموسم الماضي ، فإن الشباك الشاب قد أعاد صافيه.

كتب توماس: “لا أحد يرى هذا عندما يتعلق الأمر بي حتى أنا ميت” ، مضيفًا العديد من الرموز التعبيرية المليئة بالبكاء.

في الوقت الحالي ، يعد توماس عميلًا حرًا مقيدًا ولكنه لم يعاد توقيعه بعد مع بروكلين.

قامت ماركس بتمديد عرض مؤهل (5.99 مليون دولار) ، لكن المصادر أخبرت المنشور أن الجوانب ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق.

في حين أن هناك مصدرًا مطلعًا على تفكير توماس ، قال لصحيفة بوست إنه يمكن أن يبحث عن ما يصل إلى 30 مليون دولار سنويًا ، ونقلت NetsDaily إلى مصدر آخر في الدوري الذي يشير إلى أن بروكلين لن يكون من الحكمة دفعه لأكثر من 10 ملايين دولار.