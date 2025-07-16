New Net Terrance Mann يعود إلى المنزل إلى بروكلين مختلف تمامًا

لاس فيجاس – ل terance مان – كل من أحدث شبكة وأقدم – القادمة إلى بروكلين ليست مجرد تجارة. إنه عودة إلى الوطن.

ولد مان ونشأ في بروكلين ، نشأ في الظل المثل لما سيصبح مركز باركليز ، حيث سيلعب هذا الموسم. مع والدته – التي كانت مدربًا محليًا في كرة السلة – تجول حول Flatbush & Atlantic عندما كان طفلاً ، متحمسًا لمجيء الفريق الذي سيقوم به الآن.

قالت مان ، 28 عامًا: “عظيم. يا رجل ، إنه لأمر مجنون أن أفكر.

“اعتدت أن أتجول في المنطقة قبل أن تم بناء باركليز. اعتدت أن أكون هناك ، وأتجول ، وأسأل دائمًا ، مثل ،” ما الذي يبنونه هنا؟ ” أمي مثل “أعتقد أن جاي زي يجلب الشباك من نيو جيرسي”. كان هذا هو الحديث في بروكلين في ذلك الوقت.

اعتاد العديد من اللاعبين على القدوم إلى الرياضة من خلال آبائهم ، لكن الأوقات تتغير. في حالة مان ، كان ذلك من خلال والدته ، داينيا لا فورس.

لعبت La-Force مع Georgetown ، وفي عام 1995 أصبحت مدربًا مساعد في Liu Brooklyn ، حيث لعب Blackbirds في The Paramount Theatre على بعد مبانٍ من ما سيصبح مركز باركليز.

في العام التالي ، ولد مان ، ونشأ في الحي.

قال مان: “لقد عشت في نيويورك حتى كان عمري 11 عامًا ، ثم انتقلت إلى ماساتشوستس”.

“(أتذكر) فقط أتجول. ذهبت إلى المدرسة في جميع أنحاء المنطقة. كنت أذهب دائمًا إلى الصغار ، وأحصل على بعض فطيرة الجبن ؛ مجرد أشياء عشوائية مختلفة ، وألعب مع الأصدقاء ، والتجول مع أخي الصغير بينما كانت أمي في الممارسة ، وتواجد في Liu Brooklyn كثيرًا. هذه هي الذكريات الرئيسية حقًا.”

الآن سيحصل مان على 6 أقدام و 5 أقدام و 215 رطل على إنشاء مجموعة مختلفة تمامًا من ذكريات بروكلين.

بعد متوسط 7.7 نقطة وإطلاق النار 36.8 في المئة من أعماق 67 مباراة في الموسم الماضي – انقسمت بين كليبرز وهوكس – تم تداول الشباك بالنسبة له بشكل أساسي كفصل رواتب.

مع Brooklyn GM Sean Marks يتطلع إلى تسليح مساحة الغطاء الخاصة به ، تداول مع Michael Porter Jr. للحصول على اختيار Denver غير المحمي 2032 ، واستغرق مان للحصول على اختيار من الجولة الأولى الشهر الماضي أصبح الصاعد Drake Powell.

مع ترك ثلاث سنوات و 47 مليون دولار في صفقةه ، سيكون مان خارجًا لتذكير الناس بأنه يمكن أن يكون أكثر من مجرد تفريغ للراتب.

مان يمكن أن يلعب بوضوح. بلغ متوسطه 10.8 نقطة في الفترة من 2021-22 لفريق كليبرز الذي حقق نهائيات المؤتمر الغربي ، وبدأ 71 من 75 مباراة لهم بعد عامين.

الآن ، كبرت في الغرفة لفرقة شباك شباك شباك شابة مع خمسة من الناشئين في الدوري من الجولة الأولى ، هل يمكنه أن يقود؟

قال مان: “بالتأكيد. أنا الأقدم في الفريق. نعم ، بالتأكيد”. “إنه أمر جديد بالتأكيد بالنسبة لي قادمًا من كليبرز ، حيث كان الرجال أكبر سناً مني كثيرًا. لذا ، إنه تعديل بالنسبة لي ، بالتأكيد. لكنني متحمس لتبني الرحلة ، وأخذ هؤلاء الرجال تحت جناحي ، ويظهر لهم كيف يكونون محترفين.”

Cam Thomas هو وكيل مجاني مقيد ولكنه بداية مفترضة في Off-Guard ، في حين أن بورتر سيحصل على إيماءة في مكان واحد للأمام. يمكن لمان الحصول على دقائق في الاثنين أو ثلاثة. ولكن مع وجود عدد كبير من الناشئين إلى العريس على المحيط – باول ، إيجور ديمين ، بن ساراف – يمكن أن يساعد مان في توجيههم جميعًا.

وقال مان: “فقط أتقدم بأفضل ما أستطيع ، فهذا حقًا أحد التركيز الرئيسي الذي سأحاوله مع هذه المجموعة”. “وبعد ذلك في الملعب ، كل ما يريدني المدرب أن أفعله ، سأفعل. لقد كنت دائمًا هذا النوع من اللاعبين. لذلك فقط متحمس لذلك.”