NFC South الآن في حالة من الفوضى بعد فوز الصقور

كل الجحيم يمكن أن ينفجر في NFC South.

مع رفض الفرق الانسحاب من القسم، هناك حالة فاصلة صعبة للغاية في الأسبوع 18.

مع خسارة كل من Panthers و Buccaneers يوم الأحد، بدا لمدة تزيد قليلاً عن 24 ساعة أن NFC South سيواجه مباراة بين الفريقين خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الموسم العادي.

كان ذلك حتى ألقت الصقور مفتاح الربط على الأشياء.

في ليلة الاثنين، أزعجت أتلانتا فريق رامز المنافس في مباراة السوبر بول، مما أدى إلى وضع أحد أغرب سيناريوهات الشوط الفاصل في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي الحديث.

في النتيجة 8-8، تسيطر كارولينا على مصيرها، وتحتاج فقط إلى الفوز على تامبا باي يوم السبت لتفوز بلقب دوري الدرجة الأولى منذ عام 2015 مع أفضل سجل في القسم.

لو خسر فريق الصقور يوم الاثنين، لكان من الممكن أن يفوز فريق Bucs، الذي يتجه 7-9 إلى عطلة نهاية الأسبوع، بالدرجة بفوزه على الفهود من خلال الشوط الفاصل.

ولكن الآن، سوف يحتاجون إلى بعض المساعدة.

إذا تمكن فريق الصقور من التغلب على فريق القديسين على أرضه، فلن يكون فوز فريق Bucs مهمًا على الإطلاق.

سيفرض هذا السيناريو تعادلًا ثلاثيًا على قمة القسم، مما يعني أن الشوط الفاصل سيكون وجهاً لوجه بين الفرق الثلاثة.

في هذه الحالة، سيفوز فريق Panthers بـ NFC South، بعد أن فاز 3-1 على Buccaneers وFalcons، بينما قام الفريقان الأخيران بتقسيم مبارياتهما، 2-2، مقابل زملائهما في القسم 8-9.

بشكل عام، الفهود هم في مقعد السائق على الرغم من تعثرهم في نهاية الموسم العادي.

سواء فاز فريق Panthers أو Bucs بالقسم، فسيتم لعب مباراة فاصلة في Carolina أو Tampa Bay خلال جولة Wild Card.

سيستضيف الفائز في القسم إما 49ers أو Seahawks أو Rams، اعتمادًا على كيفية اهتزاز هذه الفرق الثلاثة في نهاية هذا الأسبوع.