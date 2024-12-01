NFL Week 13 يختار، احتمالات

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محرر/منتج ما بعد المقامرة الرياضية ومحرر الرياضات الرقمية Matt Ehalt في موسمه الأول في NFL Bettor’s Guide.

أتلانتا فالكونز (+1.5) على شواحن لوس أنجلوس

لدى أجهزة الشحن بعض العوامل التي تعمل ضدها في هذا المكان.

أولاً، إنهم في وضع غير مؤاتٍ للغاية فيما يتعلق بالراحة مع خروج الصقور من الوداع وخسارة لوس أنجلوس يوم الاثنين أمام فريق رافينز.

ثانيًا، يسافرون شرقًا لبدء المباراة في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

عند اختيار فريق Chargers الأسبوع الماضي، لاحظنا كيف يبدو أن إحصائياتهم قد تم تضخيمها من خلال جدول زمني سهل.

في المباراتين الماضيتين، سجل البنغالز والرافينز مجموع 57 نقطة ضدهم، واندفع بالتيمور لمسافة 212 ياردة يوم الاثنين.

يعد هجوم أتلانتا السريع أحد أقوى الهجمات في اتحاد كرة القدم الأميركي وقد يكون إيقاف بيجان روبنسون الجديد أمرًا صعبًا للغاية.

يجب أن يكون فريق الصقور أيضًا هو الفريق الأكثر يأسًا بعد الخسائر الفادحة أمام القديسين وبرونكو.

دنفر برونكوس (-5.5) على كليفلاند براونز

حظي فريق Browns بلحظة شعور بالسعادة هذا الموسم يوم الخميس، لكن المشاعر لن تستمر في Mile High City.

يعد دنفر مكانًا صعبًا تاريخيًا للعب، ويبدو أن رمي جميس ونستون ضد دفاع برونكو الانتهازي غير متطابق.

يبدو أن Nick Chubb أيضًا أبطأ بخطوة مقارنة بالماضي بينما كان في طريق عودته من الإصابة.

في هذه الأثناء، يتمتع فريق برونكو بلاعب وسط صاعد هو بو نيكس الذي يلعب بشكل جيد، وينبغي على دنفر أن يغذي جمهوره الذي لم يشاهد مباراة ذات معنى منذ بعض الوقت.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

دعونا نتذكر أنه في بداية الطريق الأخيرة لنستون، لم يتمكن براون من مواكبة فريق القديسين المتواضع في أفضل حالاته في الهزيمة 35-14.

يعد دنفر أيضًا أحد أفضل الفرق في اتحاد كرة القدم الأميركي ضد انتشار علامة 9-3، بما في ذلك امتداد 4-1.

الأسبوع الماضي: 2-0. النسور (W)، الغربان (W)

موسم: 9-15.

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كان مات إيهالت يعارض انتشار الأخبار منذ أيام طفولته عندما دخل مجموعة صحف والده وحصل على الجائزة الكبرى في أكثر من مناسبة. إنه متخصص في رهانات اتحاد كرة القدم الأميركي وهو ناجح جدًا مع أقواس NCAA.