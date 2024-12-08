NFL Week 14 يختار، احتمالات، رهانات

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ينضم كاتب المراهنات الرياضية ديلان سفوبودا إلى دليل The Post’s Bettor’s Guide في موسمه الأول.

شواحن لوس أنجلوس (+4) على رؤساء مدينة كانساس

يجب أن ينتهي عمل هوديني الخاص بالزعماء في وقت ما قريبًا.

أفلتت مدينة كانساس سيتي مرة أخرى بحرف “W” في مباراة كان يجب أن تخسرها الأسبوع الماضي، هذه المرة عندما أهدر فريق Raiders الذي حقق فوزين فرصة تحقيق هدف ميداني فائز بالمباراة بضربة سيئة متأخرة.

سيكون من الصعب جدًا تنفيذ حيلهم السحرية يوم الأحد ضد فريق Chargers.

بعد البدء بنتيجة 3-3، حقق جيم هاربو وشركاه خطوتهم، حيث فازوا بخمس من مبارياتهم الست الأخيرة، ولم يسقطوا إلا أمام فريق رافينز.

يعد دفاع فريق Chargers واحدًا من أفضل الدفاعات في اتحاد كرة القدم الأميركي، وقد يكون هنا أخيرًا الاختراق الشبيه بـ MVP لجوستين هربرت، الذي رمى مسافة 2551 ياردة مع 13 هبوطًا واعتراضًا واحدًا فقط.

حتى لو تمكن الزعماء من الاستمرار في سحرهم ذو النتيجة الواحدة، فقد يظل الشاحن يحصلون على الغطاء.

لكنني لن أتفاجأ إذا فاز المستضعفون بهذا بشكل مباشر.

بافالو بيلز (-4) على لوس أنجلوس رامز

ينطلق فريق Bills، ويفوز بسبعة متتالية ويسجل 30 نقطة على الأقل في ستة على التوالي.

بعد مباراة واحدة من خسارة الزعماء الأولى، اعتنى فريق بيلز باللاعبين الـ 49 المصابين بالإصابات في الثلج بتفجير 25 نقطة.

ومن ناحية أخرى، فإن فرص رامز في التصفيات معلقة بخيط رفيع.

خلال المباريات الأربع الماضية، حققوا انتصارات بنتيجة واحدة على فريق Saints and Patriots المتواضع وتعرضوا للخسارة أمام فريق Eagles وDolphins.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

بعد أن أصبح خاليًا من الأهداف في الشوط الأول، استغرق الأمر ثلاث ضربات TD في الشوط الثاني لتحقيق الفوز على نيو أورلينز.

لقد سمحوا أيضًا بإجمالي 382 ياردة إلى باتس، والذي كان أعلى مستوى في الموسم في ذلك الوقت.

ليس مقنعا تماما. راهن على مشاريع القوانين لمواصلة تقدمهم في الدوري.

الأسبوع الماضي: 1-1. جبابرة (L)، الفهود (W)

موسم: 3-7.