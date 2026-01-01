Nickelback هي فرقة روك أفضل مما تتذكر

لذا، احصل على هذا: أصدرت فرقة الروك Nickelback، التي من المفترض أنها فظيعة، ألبوماتها العشرة الأولى من عام 1996 إلى عام 2022 – وكل تسجيل منفرد تم تصنيفه في Billboard 200. في الواقع، ثمانية من هذه الألبومات بلغت ذروتها في المراكز العشرة الأولى. بالنسبة لفرقة مكروهة عالميًا، هناك الكثير من الأشخاص الذين يشترون موسيقى Nickelback باستمرار على مدار عقدين ونصف.

هذا ليس أمرًا مضحكًا، ولا حقيقة أن Nickelback مكّن الفرق الأخرى بشكل فعال من كسب عيشها من الموسيقى. لسنوات عديدة، كانت فرقة الروك الكندية جزءًا من Roadrunner Records، والتي أصبحت مرادفًا لموسيقى الروك والهيفي ميتال، حيث أصدرت موسيقى من أمثال Slipknot وKillswitch Engage وTrivium وMachine Head. في حين أن هؤلاء الفنانين كان لديهم بالتأكيد جماهيرهم الخاصة، إلا أن القليل منهم – إن وجد – حصلوا على نفس الأموال التي حصل عليها تشاد كروجر والأولاد. صناعة الموسيقى عبارة عن نظام بيئي يعتمد على جميع مكوناته، وقد أثبتت فرقة Nickelback أنها واحدة من أهم الفرق التي أبقت موسيقى الروك والموسيقى الثقيلة على قيد الحياة.

قال مدير الموسيقى مونتي كونر في الفيلم الوثائقي “Hate to Love: Nickelback” على Netflix: “لا يدرك عشاق الميتال مدى روعة Nickelback بالنسبة لهم، لأن الجميع اعتقد أن Nickelback قتل Roadrunner”. “إنهم لا يفهمون أن Nickelback ساعد في إبقاء الأضواء مضاءة.” بعض هؤلاء النجوم الذين يكرهون Nickelback مدينون له بالشكر.