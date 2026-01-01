Nickelback هي فرقة روك أفضل مما تتذكر

هل سمعت من قبل عن الحفلة التي تكلف 45 سنتا فقط؟ نعم، إنه 50 سنت يضم Nickelback. إنها نكتة مضحكة، لكنها تشير إلى كيف أصبحت فرقة Nickelback واحدة من أكثر الفرق المكروهة في صناعة الموسيقى. تحول عازفو الروك الكنديون إلى كيس الملاكمة المفضل لدى الجميع، حيث قرر جمهور الإنترنت أنهم ليسوا موسيقيين جادين ويستحقون أن يتم إنزالهم – أو 20.
الآن، أصبحت الموسيقى ذاتية تمامًا، حيث أن قمامة شخص ما هي بون جوفي لشخص آخر. فهو إما يتصل بك، أو لا يفعل، كما هو الحال مع أي شكل آخر من أشكال الترفيه، حقًا. في حالة Nickelback، أصبح الأمر تقريبًا بمثابة رياضة عبر الإنترنت لتدمير المجموعة ومعرفة ما إذا كان الموت بآلاف الجروح يجبرها على الرحيل. حسنًا، حان الوقت للتخلص من جميع النكات والميمات للاعتراف بما لا يريد أحد قوله بصوت عالٍ: Nickelback هي فرقة روك جيدة. على الرغم من أنها ليست في نفس الدوري مثل فريق البيتلز ورولينج ستونز، إلا أنه يجب وضع الاحترام على اسمها، لأنه لولا Nickelback، لكانت موسيقى الروك قد ماتت – وهذه هي الحقيقة القاسية والباردة.
ازدهر Nickelback وأبقى موسيقى الروك حية
لذا، احصل على هذا: أصدرت فرقة الروك Nickelback، التي من المفترض أنها فظيعة، ألبوماتها العشرة الأولى من عام 1996 إلى عام 2022 – وكل تسجيل منفرد تم تصنيفه في Billboard 200. في الواقع، ثمانية من هذه الألبومات بلغت ذروتها في المراكز العشرة الأولى. بالنسبة لفرقة مكروهة عالميًا، هناك الكثير من الأشخاص الذين يشترون موسيقى Nickelback باستمرار على مدار عقدين ونصف.
هذا ليس أمرًا مضحكًا، ولا حقيقة أن Nickelback مكّن الفرق الأخرى بشكل فعال من كسب عيشها من الموسيقى. لسنوات عديدة، كانت فرقة الروك الكندية جزءًا من Roadrunner Records، والتي أصبحت مرادفًا لموسيقى الروك والهيفي ميتال، حيث أصدرت موسيقى من أمثال Slipknot وKillswitch Engage وTrivium وMachine Head. في حين أن هؤلاء الفنانين كان لديهم بالتأكيد جماهيرهم الخاصة، إلا أن القليل منهم – إن وجد – حصلوا على نفس الأموال التي حصل عليها تشاد كروجر والأولاد. صناعة الموسيقى عبارة عن نظام بيئي يعتمد على جميع مكوناته، وقد أثبتت فرقة Nickelback أنها واحدة من أهم الفرق التي أبقت موسيقى الروك والموسيقى الثقيلة على قيد الحياة.
قال مدير الموسيقى مونتي كونر في الفيلم الوثائقي “Hate to Love: Nickelback” على Netflix: “لا يدرك عشاق الميتال مدى روعة Nickelback بالنسبة لهم، لأن الجميع اعتقد أن Nickelback قتل Roadrunner”. “إنهم لا يفهمون أن Nickelback ساعد في إبقاء الأضواء مضاءة.” بعض هؤلاء النجوم الذين يكرهون Nickelback مدينون له بالشكر.
الجميع يغني مع Nickelback
هناك حجة مفادها أن التعرض المفرط لـ Nickelback ضمن أن العالم أصبح على دراية بموسيقاه. بعد كل شيء، إذا سمعت “How You Remind Me” و”Photograph” مليون مرة، فمن المحتمل أنك ستتعرف على الأغاني عند تشغيلها على الراديو أو في حدث ما. ومع ذلك، فإن سهولة التعرف على الأغنية لا يضمن أن الجميع يتذكرون كلماتها. في حالة نيكلباك، تبقى تلك الأغاني محفورة في العقل. عندما يأتون، يتم فتح الذاكرة الأساسية، ويطلق العنان لكل الكلمات والألحان.
كم عدد الفرق الأخرى التي لديها هذا النوع من القوة؟ فكر في فرق موسيقى الروك الحديثة الموقرة مثل كولدبلاي وبلاك كيز – إذا قام شخص ما بتشغيل موسيقاهم أمام جمهور يتكون من محبي موسيقى الروك وغير الروك، فكم عدد الأشخاص الذين سيكونون قادرين على الغناء مع أغانيهم معًا؟ ليست كل فرقة قادرة على تأليف الأناشيد التي تتجاوز النوع والتفضيلات الموسيقية.
على مدار أكثر من 30 عامًا، حققت Nickelback نجاحًا تلو الآخر، حيث كانت بمثابة الموسيقى التصويرية لألعاب الفيديو والأفلام والبرامج التلفزيونية وأفضل الحفلات لدينا. ربما هذا هو السبب وراء استمرار مبيعات عروضها وعرضها على جماهير كبيرة، في حين اختفى العديد من أقرانها أو تم تقليص حجمها بشكل كبير. ألا يكفي هذا لكسب احترامنا؟ فيما يتعلق بالكراهية غير العقلانية تجاه الفرقة، فلنأخذ صفحة من “الصورة” في كيفية تناولنا لها: “من الصعب قول ذلك، حان الوقت لقوله / وداعًا، وداعًا”.