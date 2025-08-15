Night Francisco Lindor’s Big Night بطانة فضية في أحدث خسارة Mets

قد يجد فرانسيسكو ليندور أرجوحة.

لأول مرة منذ 23 و 25 يوليو ، قام بتجميع ألعاب متعددة الضربات متتالية.

قام النجم باختصار ، وكان لديه ضربتان آخران في خسارة Mets 4-3 أمام Braves يوم الخميس في Citi Field.

قال: “أنا أحصل على البرميل إلى لعبة البيسبول”. “هناك الكثير من الناس في المجموعة الضرب التي يقاتلون من أجلي ويريدون ذلك من أجلي. إنه على (الارتفاع) في الوقت الحالي. حاول ركوب تلك الموجة لأطول فترة ممكنة وأبقى صادقًا مع نفسي.”

لقد مر أشهر قليلة بالنسبة للينددور ، الذي نشر .628 OPS في يونيو و.

يعد إنتاجه الأخير علامة جيدة على Mets المتعثر ، الذي أسقط 13 من آخر 15 مباراة.

مارك فينتوس هو الرجل الغريب الآن.

احتفل يوم الخميس بالمباراة الرابعة على التوالي الذي كان فيه رجل القاعدة الثالث الذي يضرب السلطة على مقاعد البدلاء.

بدأ كل من روني موريسيو و Starling Marte مرتين في تلك الفترة.

بدأ بريت باتي في اللعب كل يوم تقريبًا في القاعدة الثالثة.

وقال المدير كارلوس ميندوزا: “هناك منافسة صحية. لقد حصلنا على ثلاثة لاعبين في مكان واحد أو ثلاثة من رجال القاعدة الثالثة ، أو يمكنك تقديم قضية لدينا أربعة لاعبين جيدين حقًا لموقعين مع DH”. “قد يحدث ذلك. لقد رأينا امتدادًا لم يلعب فيه بريت باتي لخمس مباريات. والآن يحصل على فرصة ، وهو يؤدي. مارتي ، بالطريقة التي يتأرجح بها ، والرسالة هي أنه عليك أن تظل جاهزة لأنها قد تحدث بسرعة.”

لقد كان موسمًا محبطًا بالنسبة لـ Vientos ، أحد نجوم Mets ‘Run to the NLCS قبل عام.

بعد أن وصل إلى 27 هوميروس وإنتاج .837 OPS في الموسم الماضي ، عانى Vientos من خلال ركود في السنة الثانية ، وعمق سبع مرات فقط في 291 خفافيش ، وهو 4 مقابل 22 في أغسطس.

لديه هوميروس واحد فقط منذ 28 مايو.

كرر ميندوزا أن بقعة كلاي هولمز في الدوران ليست في خطر على الرغم من صراعاته الأخيرة.

كان هولمز هش يوم الثلاثاء ضد The Braves ، حيث هز تقدمًا أربع مرات مع السماح بستة أغاني وخمسة أشواط مكتسبة في 3 ²/₃ أدوار.

كانت هذه المرة الثانية في ثلاثة تبدأ ، لم يتمكن المخلص السابق من تجاوز الشوط الرابع.

وقال ميندوزا: “سيستمر في الحصول على الفرص”.