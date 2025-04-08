Nuggets Fire Michael Malone ، Calvin Booth ثلاث مباريات قبل التصفيات

أن ارتفاع دنفر يمكن أن يؤدي حقًا إلى بعض الأحداث الغريبة.

أطلقت فريق Nuggets مدرب البطولة مايكل مالون و GM Calvin Booth يوم الثلاثاء مع بقاء ثلاث مباريات فقط في الموسم العادي ، وفقًا لتقارير متعددة.

يتم ترقية مساعد المدرب ديفيد أديلمان إلى مدرب مؤقت.

دخلت دنفر (47-32) يوم الثلاثاء في المركز الرابع في المؤتمر الغربي ولكنها مرتبطة في عمود الخسارة مع أربعة فرق أخرى.

قاد Malone ، 53 عامًا ، Nuggets إلى بطولة الأولى والوحيدة قبل عامين ، وقد جمع الرقم القياسي 471-327 (.590) أثناء توجيه الامتياز على مدى 10 مواسم.

يمثل هذا إطلاق النار الفصل الثاني في التدريب في غضون أسبوعين ، حيث أذهل Grizzlies أيضًا مجتمع الدوري الاميركي للمحترفين عن طريق إطلاق تايلور جينكينز قبل 11 يومًا فقط.

المزيد ليأتي في هذه القصة النامية.