NY Sirens يتجمع في وقت متأخر، ويهزم مينيسوتا فروست في ركلات الترجيح المثيرة

وسجلت الصاعدة سارة فيليير هدفين قبل 1:01 من نهاية المباراة لتعادل النتيجة 2-all وسجلت جيسي إلدريدج هدفين في ركلات الترجيح من سبع جولات لمساعدة فريق نيويورك سيرينز على التغلب على مينيسوتا فروست 3-2 مساء الأربعاء في مركز برودنشيال.

سحبت نيويورك حارس المرمى كورين شرودر في بداية اللعب القوي مع بقاء 3:21 في الشوط الثالث.

وبعد عودة الفريق إلى قوته الكاملة، سجل فيلييه هدف المهاجم الإضافي.

كاد أليكس كاربنتر أن يفوز بها بعد ثوانٍ من تسديدة بضربة خلفية اصطدمت بالقائم وانزلقت خلف حارس مرمى مينيسوتا مادي روني.

نزل إلدريدج إلى المنتصف ليرسلها عبر قفاز روني وتصدى شرودر للقفاز في محاولة تايلور هايز الثالثة لركلات الترجيح لإنهائها.

كانت إلدريدج هي البطلة أيضًا يوم الأحد بعد أن سجلت هدفًا في الوقت الإضافي لهدفها الثاني في المباراة هذا الموسم مع نيويورك (3-3-1-3).

شرودر ، التي خرجت من الضربات المتتالية التي صنعت التاريخ ، انتهت خطها عند 178 دقيقة عندما تعادل كيندال كوين شوفيلد بنتيجة 1-all في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. جميع أهداف سكوفيلد الأربعة هذا الموسم جاءت ضد نيويورك.

سجلت ميليسا تشانيل واتكينز هدفها الأول في PWHL في منتصف الشوط الثالث لتمنح مينيسوتا التقدم 2-1 بتسديدة من مسافة بعيدة انحرفت عن القائم.

قامت روني بأول بداية لها هذا الموسم مع مينيسوتا (4-3-2-2).

تجتمع الفرق مرة أخرى في 16 مارس كجزء من جولة PWHL Takeover في ساحة Little Caesars Arena في ديترويت.