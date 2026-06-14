OG Anunoby يضع احتفال نيكس في غرفة خلع الملابس عن طريق الخطأ على Instagram

قد يكون OG Anunoby ذكيًا في تقديم النصائح، لكن يبدو أنه ليس خبيرًا في التكنولوجيا.

بعد فوز فريق نيكس بنتيجة 94-90 في المباراة الخامسة والذي منح الفريق أول بطولة NBA منذ 53 عامًا، جلب النجم المهاجم للجماهير نظرة من وراء الكواليس إلى احتفالات غرفة خلع الملابس من خلال البث المباشر على Instagram – وكان ذلك عرضيًا تمامًا.

في بداية الفيديو، يتم رش الشمبانيا حول كأس بطولة لاري أوبراين

عندما ظهر كارل أنتوني تاونز ليقول “نحن نعيش يا عزيزي، نحن نعيش” بينما كان يرتدي نظارات واقية.

في تلك اللحظة، أدرك أنونوبي خطأه ودخل في حالة من الذعر.

“كيف تنهي الحياة؟” سأل أنونوبي مرارا وتكرارا. “كيف تنهي هذا؟”

بعد 25 ثانية، انتهى العرض وانتهى بإصبع أنونوبي جزئيًا فوق كاميرا هاتفه.

على الرغم من أنها كانت بمثابة لحظة مضحكة بعد المباراة، إلا أنها لن تلقي بظلالها على جهود أنونوبي لإيصال نيكس إلى هذه النقطة.

وأنهى مباراة السبت برصيد 11 نقطة وثماني متابعات، بما في ذلك اللوحة الأخيرة من المسابقة عندما أمسك بالكرة عندما انطلق الجرس الأخير.

كان لديه نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين ولحظة حاسمة في المباراة الرابعة عندما سجل هدف الفوز في المباراة الذي أرسل ماديسون سكوير غاردن إلى حالة هستيرية ومنح نيكس تقدمًا قويًا 3-1.

تمت مناقشتها منذ ذلك الحين باعتبارها لحظة رياضية بارزة في نيويورك ورفعت أنونوبي إلى مكانة أسطورة نيكس.

ستستمر الاحتفالات في أنونوبي ونيويورك فقط، حيث من المقرر أن يتم عرض بطولة نيكس يوم الخميس 18 يونيو.