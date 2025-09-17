Orange يتجه بشكل خطير للتصميم الداخلي: إليك كيفية إقرانه بألوان شائعة أخرى

سواء كنت ترغب في التقاط جوهر السقوط أو كنت تتطلع إلى تحويل منزلك استنادًا إلى عصور Taylor Swift المختلفة ، فإن Orange هي وسيلة رائعة لجلب نغمات دافئة موسمية أو تسليط الضوء على أحدث مساعدين تايلور – “حياة الفرس”. مهما كان مصدر إلهامك ، أصبح الآن وقتًا جيدًا مثل أي وقت يمكن أن تقفز في اتجاه التصميم الداخلي البرتقالي. من تلقاء نفسه ، يمكن أن يكون Orange نوعًا من التخويف للعمل معه. ومع ذلك ، بمجرد أن تعرف لوحات الألوان التي يجب استخدامها عند عرض Orange ، ستدرك أنه اللون متعدد الاستخدامات تمامًا.
يمكنك إقران اللون البرتقالي بألوان تكميلية مثل الأزرق لجعله ينبثق ، أو للحصول على أجواء أكثر حيادية ، يمكن لألوان مثل اللون الوردي الناعم والبيج أن تهدأ حقًا إلى أسفل. حتى المصمم Kaileee Blalock من House of Hives يوافق. أخبر Blalock Homes & Gardens ، “Orange يتدخل تمامًا إلى دائرة الضوء باعتباره اللون الأحمر الجديد. إنه لون متعدد الاستخدامات بشكل مدهش ، أكثر قابلية للتكيف مما يدركه الناس”.
أفضل الألوان للاقتران مع البرتقالي للتصميم الداخلي العصري
عندما يتعلق الأمر بإنشاء أزواج ألوان برتقالية مثالية ، فإن عجلة الألوان هي مكان واضح للبدء. تعد مجموعات تكميلية مثل البرتقال والأزرق ، أو حتى ظلال برتقالية معينة مع الأخضر ، وسيلة مؤكدة لإضافة مجموعة من الطاقة إلى أي غرفة في منزلك. بالنسبة لمخطط عجلة الألوان الثلاثي ، حاول مطابقة الألوان متباعدة بالتساوي ، مثل البرتقالي الأصفر والفيروز والفوشيه. عند العمل بثلاثة ألوان بهذه الطريقة ، حاول الالتزام بنسبة من 60 إلى 30 إلى 10-60 ٪ من الغرفة سيكون لونك الرئيسي ، وسيكون 30 ٪ من الغرفة أول لون لهجتك ، و 10 ٪ سيكون لونه لهجتك الثانوية.
إذا لم تكن هناك انفجار من الطاقة بالضبط الذي تسير فيه ، فلا تقلق. هناك الكثير من الطرق لاستخدام البرتقال بطريقة مريحة ومحايدة. على سبيل المثال ، يمكنك إقران اللون البرتقالي بالكريمة أو البيج أو الوردي المترب أو الرمادي وإضافة الكثير من لهجات الخشب الطبيعية لتوجيه طاقة ناعمة. إذا كنت مفتونًا بالاتجاه البرتقالي ولكنك تريد التفكير مرتين قبل طلاء الجدران البرتقالية ، فحاول إضافة البرتقال بطرق أخرى. جدار لهجة واحدة ، والأثاث ، والفن ، والستائر ، وغيرها من عناصر الديكور هي وسيلة سهلة لجلب البرتقالي دون الالتزام برسم غرفة كاملة اللون.