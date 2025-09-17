Orange يتجه بشكل خطير للتصميم الداخلي: إليك كيفية إقرانه بألوان شائعة أخرى

سواء كنت ترغب في التقاط جوهر السقوط أو كنت تتطلع إلى تحويل منزلك استنادًا إلى عصور Taylor Swift المختلفة ، فإن Orange هي وسيلة رائعة لجلب نغمات دافئة موسمية أو تسليط الضوء على أحدث مساعدين تايلور – “حياة الفرس”. مهما كان مصدر إلهامك ، أصبح الآن وقتًا جيدًا مثل أي وقت يمكن أن تقفز في اتجاه التصميم الداخلي البرتقالي. من تلقاء نفسه ، يمكن أن يكون Orange نوعًا من التخويف للعمل معه. ومع ذلك ، بمجرد أن تعرف لوحات الألوان التي يجب استخدامها عند عرض Orange ، ستدرك أنه اللون متعدد الاستخدامات تمامًا.

يمكنك إقران اللون البرتقالي بألوان تكميلية مثل الأزرق لجعله ينبثق ، أو للحصول على أجواء أكثر حيادية ، يمكن لألوان مثل اللون الوردي الناعم والبيج أن تهدأ حقًا إلى أسفل. حتى المصمم Kaileee Blalock من House of Hives يوافق. أخبر Blalock Homes & Gardens ، “Orange يتدخل تمامًا إلى دائرة الضوء باعتباره اللون الأحمر الجديد. إنه لون متعدد الاستخدامات بشكل مدهش ، أكثر قابلية للتكيف مما يدركه الناس”.