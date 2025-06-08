Pablo Reyes ‘Gaffes Show Yankees Need Jazz Chisholm Jr.

في خسارة السبت 10-7 أمام بوسطن ، اكتشف يانكيز مدى احتاجهم إلى موسيقى الجاز تشيشولم جونيور في التشكيلة-حتى بنسبة 70 في المائة-خاصة مع أنتوني فولب أيضًا على مقاعد البدلاء ، حيث عانى كوع كدمات في وقت سابق.

بعد أن لفت تشيشولم الانتباه بعد فوز يوم الجمعة بالقول إنه وجد المزيد من النجاح في وقت متأخر في جميع جوانب لعبته من خلال اللعب بنسبة “70 في المائة” – وهو عدد ابتكره جزئياً من قبل مساعد المدرب بات رويسلر للتأكيد على تشيشولم أنه ينبغي أن يحاول البقاء تحت السيطرة – لقد حصل على يوم جدولة سابقًا من خط البداية ضد بوستون ليفتي كوشيت.

مع تشيشولم على مقاعد البدلاء في أول ستة أدوار في اللعبة – دخل كضارب قرصة ضد اليمين جريج فايسرت في السابع وضربه ، كما فعل مقابل أروليس تشابمان في التاسع – تم تفويت وجوده.

أجبر بابلو رييس على القاعدة الثالثة المستخدمة على القاعدة الثالثة ، حيث شغل أوزوالد بيرازا في شورتستوب لصالح فولب.

وبطبيعة الحال ، كان رييس عاملاً في اللعبة ، وإن لم يكن بطريقة إيجابية إلى حد كبير.

عندما كافح ريان ياربرو في الجزء العلوي من الثالث ، لم يستطع الثنائي الأيسر عديمي الخبرة تحويل كرة أرضية إلى الحفرة مع المتسابقين في المركز الأول والثاني.

حاول كلاهما من أجل Grounder ، الذي قدمه Peraza ، الذي تأرجح بعد ذلك إلى Reyes ، الذي كان بعيدًا جدًا عن القاعدة الثالثة للقوة.

لم يواجه المدير آرون بون مشكلة مع المسرحية – مما يشبه بشكل مخيف فولب ولم يستطع تشيشولم أن يصنعه في اللعبة 5 من بطولة العالم – بسبب مستوى الصعوبة ولأن ريس يعتقد أنه قادر على إدراكها عندما قام بتطويق.

في وقت لاحق من المقاتلين ، انتقدت قصة تريفور تسديدة 106 ميل في الساعة إلى المركز الثالث أن رييس حصل على قفاز ولكن لم يتمكن من التوقف.

ذهبت الكرة إلى زاوية الحقل الأيسر وانتهى بها المطاف بمضاعفة من ثلاثة أشواط أعطت بوسطن تقدمًا لن يتخلى.

قال بون قبل أن يشير إلى افتقار ريس إلى ممثلين في المركز الثالث: “اللعب الصعبة”.

أما بالنسبة إلى Chisholm ، قال يوم الجمعة إن Roessler أخبره “عند 70 (في المئة) ، أنا واحد من أفضل ما هناك. في 100 في المائة ، قد أكون حماقة للكلاب. كما يمكنك أن أقول ، كنت أضرب .171 بمعدل 100 (في المئة).”

في حين أن تلك التعليقات الصادقة حول محاولة الحصول على أقصى استفادة من قدرته كان يمكن أن تبدو كما لو كان لا يفترض ، أوضح بون أنه فهم ما كان يتحدث عنه اللاعب.

قال بون قبل المباراة: “أعتقد أننا جميعًا نعرف بالضبط ما قصده”. “وأعتقد أنه على صواب. أعتقد أن أقل في كثير من الأحيان يكون أقل بالنسبة للرجال ، خاصة عندما تدخل في صندوق الضربات.”

وقال بون إن لويس جيل كان من المقرر أن يرمي جلسة أخرى لللمس واللمس (وليس الجهد الكامل) ، وربما لا يزال يحصل على المزيد من الجلسات قبل أن يتخرج إلى مواجهة الضاربون.

جيل ، الذي يتعافى من سلالة LAT ، ليس قريبًا من ظهوره الأول.

كان من المتوقع أيضًا أن يرمي ماركوس سترومان (التهاب الركبة) جلسة جانبية ، لكن بون قال إنه غير متأكد من خطوته التالية أو متى سيبدأ مهمة إعادة التأهيل.

وقال بون إن جيانكارلو ستانتون من المقرر أن يعود من تامبا إما يوم الأحد أو الاثنين.

إذا سارت الأمور على ما يرام مع DH يتعافى من المرفقين التنس ، فسيبدأ مهمة إعادة التأهيل في أوائل الأسبوع المقبل.

جلس Trent Grisham ضد Crochet ، مع تحول Cody Bellinger إلى Center Field ، ويلعب Jasson Domínguez في الملعب اليسرى مع بداية نادرة إلى حد ما ضد بداية اليسار وبن رايس بدءًا من DH.

دخل جريشام ، الذي كان أقوى في الواقع ضد اليساريين من اليمين في الموسم الماضي ، اللعب أكثر فاعلية ضد اليمين (.931 OPS) من اليساريين (.631 OPS).