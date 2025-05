Pacers vs. Cavaliers Second Series Odds ، التنبؤ

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



بعد انتصارات الجولة الأولى نسبيا ، سوف يتراجع فريق كافالييرز و بيسرز في الجولة الثانية من تصفيات الدوري الاميركي للمحترفين.

افتتح كليفلاند ، الذي أنهى مع أفضل 64 فوزًا في المؤتمر الشرقي ، كمفضل هائل في كتاب Betmgm Sportsbook.

على الرغم من إزالتها المثيرة للإعجاب من Giannis Antetokounmpo و Bucks ، فإن إنديانا هي لقطة طويلة +375 لسحب الانزعاج.

هل تعتقد أن صانعي Oddsmakers لديهم هذه السلسلة بشكل صحيح؟

خذ رصاصة مع Pacers على هذه الصعاب الطويلة واستعاد الرهان الأول الخاص بك إذا كانوا قصيرة.

استخدم BETMGM Bonus Code Postbet لاستعادة رهانك الأول في رهانات المكافآت إذا لم يفز رهانك الأول ، ما يصل إلى 1500 دولار.

Cavaliers vs. Pacers Series Preview

قد يعتقد صانعي Oddsmalers أن هذه السلسلة هي جميعها Cavaliers ، لكن Pacers تهيمن على التوفيق بين هذين الفريقين.

فاز كليفلاند فقط واحدة من أربع مباريات ضد إنديانا هذا العام ، وخسرت مرتين في أرضية منزلها.

حتى قبل فوزهم المثير للإعجاب في الجولة الأولى ، كان فريق Pacers بهدوء أحد أفضل الفرق في كرة السلة خلال الأشهر القليلة الماضية.

بعد بدء 10-15 ، ذهبت إنديانا 40-17 لإنهاء الموسم-ثلاثة انتصارات فقط أسوأ من كليفلاند على هذا الامتداد.

يجب أن يخرج Cavaliers في الأعلى ، لكن هذه السلسلة تتطابق بشكل متساوٍ قليلاً مما يبدو للوهلة الأولى.

The Play: Pacers +2.5 Series Series (-140 ، Betmgm Sportsbook)

21+. مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. AZ ، CO ، DC ، IA ، IL ، IN ، LA ، KS ، KY ، MA ، MD ، MI ، NC ، NJ ، OH ، PA ، TN ، VA ، WV ، WY. اتصل بالرقم 877-8-هوبني أو نص Hopeny (467369) (NY). اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA). يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل بالرقم 1-800-Next-Step (AZ) ، 1-800-522-4700 (KS ، NV) ، 1-800-BETS-OFF (IA). يجب على المشارك إكمال الرهان. رهانات المكافأة تنتهي في 7 أيام. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في MS أو NY أو ON أو PR. تفضل بزيارة betmgm.com للشروط والأحكام.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الرياضات. إنه على دراية خاصة بالثلاثة الكبار – MLB و NFL و NBA.