PADRAIG HARRINGTON في الجري الناري مع روجر مالتبي

دخلت Padraig Harrington مع محلل NBC و PGA لاعب PGA Roger Maltbie منذ فترة طويلة.

كان الحادث ، الذي وقع في منتصف الطريق عبر بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ، على ما يبدو على هارينجتون وهو يجرؤ من مالتبي لا يساعد مجموعته في البحث عن كرة غولف ضائعة.

وقال هارينجتون في الفيديو: “لا تقم أبدًا على موقف ملعب للجولف وإلقاء نظرة على شخص يبحث عن كرة غولف”.

أجاب مالتبي: “هذا موقف صعب لأخذه إلى هناك”.

اقترب الاثنان بعد ذلك من بعضهما البعض واستمروا في الجدال ، وسمع هارينجتون وهو يخبر Maltbie ، “لقد لعبت لعبة الجولف طوال حياتك. أنت تفهم”.

في مرحلة ما أثناء الحجة ، يقول Maltbie ، “أنا لست لاعبًا” ، إلى هارينجتون.

لعب Maltbie ، 73 عامًا ، في جولة PGA لأكثر من 20 عامًا ، وفاز بخمس بطولات قبل التحول إلى البث في عام 1991.

حاول رونان فيضان ، رونان آيلب ، أن يتدخل في هارينجتون ، لإخماد المشاجرة ، لكنه لم ينجح في النهاية.

بعد المزيد من المزاح ، ابتعد هارينجتون في النهاية عن Maltbie ، حيث أنهى التفاعل.

في الذهاب إلى يوم السبت ، تعادل هارينجتون ، 53 عامًا ، للرجوع إلى جانب الشريك ستيوارت Cink مع الاثنين واللاعب الجولف الأسترالي مارك هينسبي في 6 سنوات.

وقال هارينجتون عن Cink يوم الجمعة: “إذا كان هناك أي شيء ، فسيكون لفترة أطول قليلاً مني”. “لكنني أفترض أنني أعرف لعبته بما يكفي لدرجة أنني أستطيع أن أرى ما يحدث أيضًا. إنه بالتأكيد شريك سأختار أن ألعب معه.”

حقق Cink ، الذي يلعب في أول بطولة له في بطولة أمريكية ، جميع الخضر الـ 18 في التنظيم يوم الجمعة ، وهو إحصائي أطلق عليه مبالغ فيه.

وقالت Cink البالغة من العمر 52 عامًا: “لا تريد أن تقطع المنحدرات في هذه الدورة ، إنها ليست سراً”.