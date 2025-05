Panthers vs. Maple Leafs Game 1 التنبؤ

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



قام فريق Florida Panthers بعمل سريع في Tampa Bay Lightning في الجولة 1.

على الرغم من أنهم دخلوا في التصفيات في شكل المشاة وكانوا يتعاملون مع بضع إصابات رئيسية ، إلا أن الفهود استخدموا رفعهم للتزلج على تقدم في وقت مبكر من 2-0 ولم يسلموا أبدًا السيطرة على منافسهم داخل الدولة.

لقد كان إرسال سريري لخصم قوي وأظهر سبب فوز الفهود بثمانية من سلسلة البلاي اوف التسعة الماضية.

ذيل أو تلاشي هذا الرهان اختيار يوم الاثنين.

الفهود مقابل التنبؤ بورق القيقب

يحول الأبطال المدافعون انتباههم الآن إلى تورنتو مابل ليفز ، الذين وصلوا إلى الجولة الثانية من تصفيات كأس ستانلي للمرة الثانية منذ عام 2004.

إذا كان فوز فلوريدا في الجولة الأولى لا يرحم ، فإن تورنتو كانت فاترة.

فاز فريق Leafs بأول ثلاث مباريات من أفضل 7 من أعضاء مجلس الشيوخ عن أوتاوا ، لكنهم خسروا الاثنين التاليين ، وفجروا تقريبًا 2-0 في المباراة 6. تشير الأرقام أيضًا إلى أن الأوراق كانت محظوظة للهروب من السلسلة في ست مباريات.

لم يخلق أي فريق عددًا أقل من الأهداف المتوقعة أو فرص التسجيل ذات المخاطر العالية عند 5 إلى 5 في الجولة الأولى من تورنتو ، لكن Leafs تقدمت بفضل حارس المرمى والفرق الخاصة.

قد تعمل هذه الصيغة ضد أوتاوا ، لكنها لعبة كرة مختلفة تمامًا ضد فلوريدا.

كان الفهود أحد أفضل الفرق في الدوري 5 على 5 خلال الموسم ، ولا ينبغي أن يكون لديهم الكثير من القضايا التي تميل الجليد ضد الأوراق.

الفهود لديهم قيمة كطريق مفضل ليلة الاثنين.

