Persimmon vs Apple Trees: التي تعطي نتائج أفضل في حديقتك

على الرغم من أن الأمر قد يبدو بمثابة مهمة شاقة ، إلا أن هناك الكثير من أشجار الفاكهة التي يمكن أن ينمو حتى البستاني المبتدئين في الفناء. إلى جانب الطعام المجاني ، يساعد زراعة شجرة فواكه في الفناء على تقليل بصمة الكربون عن طريق قطع الأميال اللازمة لنقل الفاكهة إلى طاولتك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تفعل العجائب للتنوع البيولوجي في الفناء الخلفي الخاص بك من خلال تقديم وجبات خفيفة لذيذة للملقحات ، وكذلك مأوى للطيور والمخلوقات الأخرى. اثنان من أكثر أشجار الفاكهة شعبية وأسهل للنمو للحدائق المنزلية هما التفاح (Malus domestica) و American Persimmon (Diospyros Virginiana). ولكن إذا لم يكن لديك المساحة (والميزانية) لتضمين كلتا الشجرتين في خطط وضع المناظر الطبيعية ، فما الذي سيحقق أفضل النتائج؟ تعتمد هذه الإجابة على العديد من المتغيرات ، بدءًا من مجموعة متنوعة من المناخ المحلي وأهدافك المحلية لحديقتك.

على سبيل المثال ، يعتمد محصول شجرة التفاح على حجمها. في المتوسط ​​، يمكن أن تنتج شجرة التفاح الناضجة من 450 إلى 900 رطل من الفاكهة سنويًا ، بينما تميل أصناف القزم إلى إنتاج 45 إلى 100 رطل سنويًا. بالمقارنة ، عادة ما تنتج شجرة البرسيمون الناضجة من 90 إلى 100 رطل من الفاكهة كل عام. ومع ذلك ، يمكن أن تقدم Psymmons عوائد أفضل إذا كنت تعيش في مناخ أكثر دفئًا لا يمكن أن يستوعب مقدار ساعات البرد التي تتطلبها التفاح. من أجل ضبط الفاكهة بشكل صحيح ، تحتاج كلتا الشجرتين إلى عدد معين من الأيام في السنة حيث تظل درجات الحرارة أقل من 45 درجة فهرنهايت. في المتوسط ​​، تحتاج البرسيمون الأمريكية بين 100 و 400 ساعة البرد ، وبعض الأصناف تحتاج إلى أقل من 100! وفي الوقت نفسه ، تتطلب معظم التفاح ما بين 500 و 1000 ساعة البرد كل عام.