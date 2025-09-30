Persimmon vs Apple Trees: التي تعطي نتائج أفضل في حديقتك

على الرغم من أن الأمر قد يبدو بمثابة مهمة شاقة ، إلا أن هناك الكثير من أشجار الفاكهة التي يمكن أن ينمو حتى البستاني المبتدئين في الفناء. إلى جانب الطعام المجاني ، يساعد زراعة شجرة فواكه في الفناء على تقليل بصمة الكربون عن طريق قطع الأميال اللازمة لنقل الفاكهة إلى طاولتك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تفعل العجائب للتنوع البيولوجي في الفناء الخلفي الخاص بك من خلال تقديم وجبات خفيفة لذيذة للملقحات ، وكذلك مأوى للطيور والمخلوقات الأخرى. اثنان من أكثر أشجار الفاكهة شعبية وأسهل للنمو للحدائق المنزلية هما التفاح (Malus domestica) و American Persimmon (Diospyros Virginiana). ولكن إذا لم يكن لديك المساحة (والميزانية) لتضمين كلتا الشجرتين في خطط وضع المناظر الطبيعية ، فما الذي سيحقق أفضل النتائج؟ تعتمد هذه الإجابة على العديد من المتغيرات ، بدءًا من مجموعة متنوعة من المناخ المحلي وأهدافك المحلية لحديقتك.
على سبيل المثال ، يعتمد محصول شجرة التفاح على حجمها. في المتوسط ، يمكن أن تنتج شجرة التفاح الناضجة من 450 إلى 900 رطل من الفاكهة سنويًا ، بينما تميل أصناف القزم إلى إنتاج 45 إلى 100 رطل سنويًا. بالمقارنة ، عادة ما تنتج شجرة البرسيمون الناضجة من 90 إلى 100 رطل من الفاكهة كل عام. ومع ذلك ، يمكن أن تقدم Psymmons عوائد أفضل إذا كنت تعيش في مناخ أكثر دفئًا لا يمكن أن يستوعب مقدار ساعات البرد التي تتطلبها التفاح. من أجل ضبط الفاكهة بشكل صحيح ، تحتاج كلتا الشجرتين إلى عدد معين من الأيام في السنة حيث تظل درجات الحرارة أقل من 45 درجة فهرنهايت. في المتوسط ، تحتاج البرسيمون الأمريكية بين 100 و 400 ساعة البرد ، وبعض الأصناف تحتاج إلى أقل من 100! وفي الوقت نفسه ، تتطلب معظم التفاح ما بين 500 و 1000 ساعة البرد كل عام.
سوف تؤدي أشجار Persimmons إلى نتائج أفضل في حديقتك إذا …
هناك نوعان شائعان من أشجار البرسيمون. البرسيمون الأمريكي هو موطنها في شرق وغرب الولايات المتحدة ، في حين أن البرسيمون الياباني (Diospyros Kaki) هو موطنه من الهند وبورما وكوريا. بالنسبة للجزء الأكبر ، تشترك كلتا الشجرتين في نفس احتياجات الرعاية. كلا النوعين هو الأفضل للبستانيين الذين يفضلون شجرة الصيانة المنخفضة التي يمكن أن تنمو في المناخات الساخنة والجافة. بينما يتحملون العديد من ظروف التربة ، فإنها تفضل التربة الرطبة الرملية مع تصريف جيد. إنهم أفضل في موقع يتلقى ثماني ساعات على الأقل من أشعة الشمس المباشرة كل يوم. إذا قمت بزراعة البرسيمون في منطقة مظللة ، فقد لا تنتج أكبر عدد ممكن من الفواكه. عادة ما ينضج البرسيمون الأمريكيون في سبتمبر وأكتوبر ، في حين ينضج البرسيمون اليابانيون في أكتوبر ونوفمبر.
هاردي في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9 ، يمكن أن ينمو برسيمونز الأمريكيين يصل طوله إلى 60 قدمًا مع انتشار 35 قدمًا. هذا النوع هو الأفضل بالنسبة للبستانيين الذين لديهم مساحة واسعة-ستحتاج إلى شجرتين لإحداث التلقيح المتقاطع ، لأن الزهور الذكور والإناث تنمو على أشجار منفصلة. في المقابل ، يبلغ طول البرسيمون اليابانيين حوالي نصف طوله. بعض أصناف البرسيمون تلطيخ الذات.
كلتا هذه الأشجار رائعة بالنسبة للبستانيين في المناخات شبه الاستوائية ، وكذلك المناخات ذات الشتاء المعتدل والصيف المعتدل. مثل البرسيمون الأمريكيين ، لا يحتاج البرسيمون اليابانيون إلى العديد من ساعات البرد مثل أشجار التفاح – فقط حوالي 100 إلى 200 ساعة في السنة. هذه المتطلبات أكثر قابلية للإدارة لأولئك في المناخات الأكثر دفئًا مقارنة بأشجار التفاح. تتطلب Persimmons أيضًا إدارة أقل وصيانة ، مثل التحكم في الآفات والتشذيب الدقيق.
سوف تؤدي أشجار التفاح إلى نتائج أفضل في حديقتك إذا …
إذا كنت تبحث عن شجرة أصغر ذات عوائد أكبر ، ففكر في أشجار التفاح بدلاً من البرسيمون. يمكن أن تتراوح بين 8 إلى 40 قدم ، مع عرض من 5 إلى 40 قدم. يعتمد التحجيم الدقيق على نوع شجرة التفاح ، حيث يوجد أكثر من 7500 نوع في العالم. بشكل عام ، تفضل معظم أصناف التفاح من هاردي في المناطق من 4 إلى 9 ، ثماني ساعات على الأقل في اليوم خلال موسم النمو. وعلى الرغم من أن هذه الشجرة المتساقطة يمكن أن تتسامح مع العديد من أنواع التربة ، إلا أنها من محبي التربة الرطبة ذات الإكراه جيدًا. ستحتاج إلى شجرتين مختلفتين لضمان التلقيح ، أو التمسك بصنف تلوين ذاتيًا مثل “Granny Smith”. اعتمادًا على مناخك وتنوع التفاح ، عادة ما تنضج الفواكه بين أواخر الصيف وأواخر الخريف. إذا كنت تعيش في مناخ يعاني من فصول الشتاء المتجمدة ، ففكر في أصناف باردة مثل “Honeycrisp” و “Wolf River”.
أيضًا ، من المهم التفكير في مقدار الوقت الذي ترغب في وضعه في رعاية شجرة التفاح الخاصة بك ، بما يتجاوز متطلبات ساعة البرد. على الرغم من أنها معروفة بعائداتها الوفيرة ، خاصةً عند زراعتها في الظروف المثالية ، فإن الجهد الذي يتطلبه الأمر للحفاظ على هذه الظروف قد يكون متطلبًا. نظرًا لأن التفاح عرضة للعديد من الآفات والأمراض ، بدءًا من العثف وعث العنكبوت إلى العفن الفطري والمسحوق ، قد تحتاج إلى رش شجرتك بانتظام بمبيدات الفطريات والمبيدات الحشرية. يحتاج التفاح أيضًا إلى التقليم والتدريب السنوي لتحسين الصحة العامة والمساعدة في إنتاج الفاكهة. ومع ذلك ، إذا كنت لا تمانع في وضع العمل الإضافي ، فإن الأشجار الناضجة ستتحمل فاكهة أكثر بكثير من أشجار البرسيمون كل عام.