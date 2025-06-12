Pete Alonso ، Crow-Armstrong Founding Way to NL MVP Talk

رياضة
Pete Alonso ، Crow-Armstrong Founding Way to NL MVP Talk

Shohei Ohtani ، الذي يمكن أن يعود في يوليو ، هو المفضل NL MVP الواضح. ولكن استنادًا إلى مآثر الحالية ، قد يكون بين اثنين من اللاعبين يدعى Pete الذي صاغه Mets: Pete Crow-Armstrong و Pete Alonso.

قد لا يكون توقيع Alonso هو الأفضل في فصل الشتاء (قد يكون Max Fried) ، لكنه ليس بعيدًا ، حتى مع إضافة 33 مليون دولار من الضريبة إلى راتب 30 مليون دولار.

لن يحصل على 500 مليون دولار ، أو يغلق. ولكن هذه هي السنة الثالثة من بين أربعة ألونسو ، فالفراد غيريرو جونيور.

كان لدى Mets Pete الآخر ، ولكن كما قال Jed Hoyer في “The Show” ، The New York Post Podcast ، لم يرغب The Mets في الانفصال عن المرتبة العليا (في ذلك الوقت) فرانسيسكو ألفاريز ، بريت باتي ، روني موريسيو أو مات آلان ، لذلك استقرت الأشبال لاكتساب PCA في 2021.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية