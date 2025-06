Pete Alonso ، Crow-Armstrong Founding Way to NL MVP Talk

Shohei Ohtani ، الذي يمكن أن يعود في يوليو ، هو المفضل NL MVP الواضح. ولكن استنادًا إلى مآثر الحالية ، قد يكون بين اثنين من اللاعبين يدعى Pete الذي صاغه Mets: Pete Crow-Armstrong و Pete Alonso.

قد لا يكون توقيع Alonso هو الأفضل في فصل الشتاء (قد يكون Max Fried) ، لكنه ليس بعيدًا ، حتى مع إضافة 33 مليون دولار من الضريبة إلى راتب 30 مليون دولار.

لن يحصل على 500 مليون دولار ، أو يغلق. ولكن هذه هي السنة الثالثة من بين أربعة ألونسو ، فالفراد غيريرو جونيور.

كان لدى Mets Pete الآخر ، ولكن كما قال Jed Hoyer في “The Show” ، The New York Post Podcast ، لم يرغب The Mets في الانفصال عن المرتبة العليا (في ذلك الوقت) فرانسيسكو ألفاريز ، بريت باتي ، روني موريسيو أو مات آلان ، لذلك استقرت الأشبال لاكتساب PCA في 2021.