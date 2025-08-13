Pete Alonso Belts 253rd Career Home Run لكسر سجل Mets

قام بيت ألونسو بحفر نفسه في سجلات سجلات ميتس.

انتقد أول رجل القاعدة على أرضه المهنية 253 في الشوط الثالث ضد Braves يوم الثلاثاء ، وكسر التعادل مع Darryl Strawberry للأكبراء في تاريخ الامتياز.

ظهر Alonso في 963 لعبة لـ The Mets ، الذي صاغه في الجولة الثانية من مسودة 2016 ، بعد ظهوره لأول مرة في عام 2019.

كان لدى رجل القاعدة الأول 26 منزلًا في هذا الموسم ، حيث قام بربط علامة Strawberry يوم السبت ، وخارج موسم 2020 الذي تم تنظيمه ، حقق ألونسو 34 عامًا على الأقل كل عام.

قال ألونسو إن السجل لم يكن أول شيء في ذهنه بعد أن وصل إلى منزله الـ 250 في 2 أغسطس ضد العمالقة.

وقال: “من الواضح أن السجل هو شيء مميز حقًا ، وهو مفيد ، لكن الآن في حرارةه ، أنا لا أركز على ذلك”. “أنا فقط أركز على الانتصارات وما يمكنني مساعدة هذا الفريق على القيام به للفوز في كل لعبة. نحن في سباق سباق التصفيات في الوقت الحالي. سأفكر في كل الأشياء الأخرى في المواسم الخارجية أو كلما كان لدي وقت.”

آلونسو في منتصف موسمه السابع مع ميتس وعزز مكانه حقًا في تاريخ الامتياز مع بطولات التصفيات في الموسم الماضي.

أخبر كل من Giants First Basman وزميل فريق Alonso السابق دومينيك سميث المراسلين أن نجم Mets هو “أحد أفضل ضاربي القوة التي شهدها هذا الجيل”.

وقال سميث: “لقد رأيته كطفل صغير يخرج ويكسر سجل الصاعد في المنزل. من الواضح أنه لا يوجد سجل بعيد عن متناوله ، لا سيما الطريقة التي يمكن أن يتأرجح بها ، والطريقة التي يعرفها حقًا بميكانيكيه جيدًا ويستخدم جسده وحجمه”.

يمتلك Alonso بالفعل سجل Mets ‘Season One-Season Run مع 53 منزله في الصاعد في عام 2019.

لعبت Strawberry ثماني سنوات مع Mets ووضعت سجل الامتياز في 1،109 لعبة خلال تلك الفترة.