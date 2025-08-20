Phil Simms للاتصال بـ Big Ten Games for Peacock في عام 2025

يعود أسطورة العمالقة فيل سيمز إلى كشك البث بعد خروجه من CBS.

أعلنت NBC Sports يوم الثلاثاء أن The Star Legartback ، الذي أطلق على ألعاب NBC و CBS من عام 1995 إلى عام 2016 ، سيعمل على ثلاث مباريات كرة قدم جامعية Big Ten على Peacock هذا الموسم.

تم تجاهل Simms ليكون بمثابة محلل في لعبة إلينوي-وسترن إلينوي في 29 أغسطس ، ومباراة Rutgers-Miami (OH) في 6 سبتمبر ومباراة ثالثة يتم تحديدها إلى جانب مذيع اللعب بول بورميستر.

وقال سيمز: “يسعدني جدًا أن أعمل مرة أخرى في NBC Sports لأقوم بألعاب كرة القدم في الكلية. لقد كانت لدي علاقة رائعة مع Paul Burmeister على مدار سنوات عديدة ، لذلك أعلم أن الأمر سيكون ممتعًا ومثيرًا للعمل معه”. “أنا أقدر NBC لإعطائي هذه الفرصة ولا يمكنني الانتظار حتى يبدأ موسم كرة القدم الجامعي.”

لعب Super Bowl XXI MVP آخر مرة في The Giants في عام 1993 قبل انضمامه إلى ESPN كمحلل استوديو لموسم NFL 1994.

كان بعد ذلك جزءًا من طاقم البث الرئيسي في NBC مع ديك إنبرغ وبول ماجواير لمدة ثلاثة مواسم. كما دعا Simms و Maguire لعبة Notre Dame-Texas 1995 مع Tom Hammond لـ NBC.

أعلنت Simms أيضًا عن أحداث رفع الأثقال خلال أولمبياد عام 1996 وكان مراسلًا جانبيًا خلال ألعاب الدوري الاميركي للمحترفين.

عندما استحوذت CBS على حزمة AFC من NBC في عام 1998 ، استأجرت CBS SIMMS وترابطه مع Greg Gumbel ثم Jim Nantz.

كان Simms محللًا لـ Eight Super Bowls قبل استبداله في كشك توني رومو.

كان يعمل كمحلل استوديو لـ CBS “The NFL Today” من 2017 إلى 2023 قبل أن يكون جزءًا من تحول الشبكة الرئيسي مع انتهاء عقده.

خرج سيمز ، الذي عمل في الشبكة لمدة 26 عامًا ، من العرض إلى جانب قورتربك السابق بومر إيسسون بينما خلف مات ريان وجي جيه وات الزوجين في عام 2024.

“لم يسألني أحد ، تحدث معي أو أي شيء من هذا القبيل ،” قال سيمز بودكاست “Office Sports اليوم” في مايو 2024. “لقد انتظرت لأني أعتقد على مدار شهرين لمعرفة ما الذي كانت تفعله CBS ، وأعتقد أنه كلما طال انتظارك ، كلما عرفت أنه لن يعمل لصالحك”.

سيتصل كريس سيمز ، لاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي وابن فيل ، أيضًا ببيج تين ألعاب هذا الموسم.

وقال سام بروف ، المنتج التنفيذي في NBC Sports: “نحن متحمسون للترحيب في Phil مرة أخرى في فريق NBC Sports Team”. “فيل هو محلل النخبة يمنح المشاهدين لماذا اللعبة ، مع التأكد من الترفيه. نتطلع إلى إعادته إلى دعوة الطاووس”.