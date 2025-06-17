Phillies Bench Nick Castellanos لـ “تعليق غير لائق”

سيكلف أحد “تعليق غير لائق” نجمة فيليز لعبة واحدة على الأقل.

وقال روب تومسون ، مدير فيلادلفيا ، إن لاعب كرة القدم نيك كاستيلانوس لن يكون في تشكيلة يوم الثلاثاء ضد مارلينز بعد شيء قاله للقائد أثناء إزالته لاستبداله الدفاعي في وقت متأخر من فوز 5-2.

“أنا أفهم القرار” ، قال كاستيلانوس للصحفيين. “كان الأمر عندما أخرجت. لم أكن سعيدًا بذلك. تحدثت عن رأيي.

سيشهد كاستيلانوس ، الذي لعب 236 مباراة متتالية ، أن ينتهي هذه السلسلة.

سيقوم ماكس كيبلر بدوريات في الحقل الصحيح بدلاً من كاستيلانوس.

لم يدخل طومسون في تفاصيل ما قيل ، لكنه أكد أن كاستيلانوس متحمس للعب اللعبة.

وقال طومسون للصحفيين قبل مباراة يوم الثلاثاء “أحد الأشياء الكثيرة عن نيك التي أحبها هو أنه عاطفي للغاية”. “إنه يحب اللعب ويحب أن يلعب كل ما في كل لعبة. لقد فكرت في الليلة الماضية ، لقد أدلى بتعليق غير لائق بعد أن خرج. وهكذا اليوم ليس في التشكيلة وسأترك الأمر في ذلك.”

يضرب Castellanos ، وهو كل النجوم مرتين ، .278/.321/.425 مع سبعة أشواط منزلية و 36 RBIs هذا الموسم.

لم يُعرف Castellanos بوحشية في الحقل الخارجي ، على الأقل وفقًا للمقاييس المتقدمة لـ Statcast ، والتي تضعه في المئوية الأولى في المئوية الأولى أعلى من المتوسط ​​وفي النسبة المئوية الخامسة في قيمة الذراع.

تقع فيلادلفيا مباراتين فقط خلف Mets في NL East التي تدخل اللعب يوم الثلاثاء.