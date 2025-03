prelim الكامل ، اختيارات البطاقات الرئيسية لـ Vettori vs. Dolidze

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



عاد المستودع في نيفادا إلى العمل حيث يستضيف Apex ليلة قتال UFC أخرى.

تأتي قائمة ضخمة من 13 قتالًا على أعقاب نوبة دفع كبيرة لكل عرض لم يكن الكثير منها قادرًا على الشراء. إذا شاهدت Magomed Ankalaev-Alex Pereira Live الأسبوع الماضي ، فقد كنت واحداً من القلائل ، وذلك بفضل المشكلات مع PPV من ESPN.

من المتوقع أن تكون بطاقة يوم السبت أقل إثارة للاهتمام ، حيث أن الترويج يجمع معارك مع مفضلات ضخمة في مواقع الاسكواش المحتملة.

ليس من السهل أبدًا المراهنة عندما لا تتوقع أن يكون المستضعف قادرًا على المنافسة ، لكن نحن هنا.

تبدأ بطاقة المعركة في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي ، مع بث الحدث بأكمله على ESPN+.

Marvin Vettori vs. Roman Dolidze Betting Preview

إنه ليس أفضل حدث رئيسي رأيناه ، حيث يتطلع Vettori إلى العودة إلى المسار الصحيح في عودته إلى المثمن بعد تسريح لمدة عامين تقريبًا.

يتطابق الإيطالي مع Dolidze ، وهو خصم قاتل سابقًا وضربه في مارس 2023.

هل ستكون هذه المعركة مختلفة؟

حسنًا ، كان من الواضح أن Dolidze كان قد كان لأمراض القلب الفقيرة في تلك المعركة الأولى وتم اختياري في المذهلة ، في حين قام Vettori بعمل ممتاز للالتصاق والتحرك في جميع أنحاء المثمن لرفع الضربات والفوز بالقرار.

تحدثت Dolidze عن كونها في حالة أفضل لهذه المعركة ، لكنني سأصدقها عندما أراها.

يقوم Vettori بعمل جيد يدافع عن عمليات الإزالة (69 في المائة) وطالما يتجنب الذهاب إلى حصيرة في الجولة الأولى ، يمكننا أن نتوقع أن يذوب من هناك. انه ليس واحد من هذه السلسلة الجماعية.

التوصية: فيتوري بالقرار (+120 ، فانويل)

Chidi Njokuani vs. Elizeu Zaleski Dos Santos

يتمتع Njokuani ، وهو Kickboxer ، بميزة الحجم ، بالإضافة إلى أعمال النضج المصاحبة ، لجعل هذه المعركة مستساغة للمراهنة على الوزن المستضعف.

يجب أن يكون Njokuani الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 3 أقدام قادرة على احتواء Dos Santos (5-11) في مكان لا يستطيع فيه العودة.

إذا نظرت Santos إلى إغلاق المسافة ، يمكن لـ Njokuani الاستفادة من لعبة Clinch قوية أعطت مقاتلين آخرين في الماضي.

لدى Njokuani المرفقين الحاد والركبتين القوية وقوة اللكم الجيدة. حيث تقصر لعبته ، عادةً ما يكون قسم التصارع.

إذا اختار Dos Santos أن يتعامل ، فقد يكون Njokuani في ليلة صعبة. إنه لا يفعل ذلك كثيرًا ، لذلك أنا أدعم المستضعف هنا.

التوصية: Njokuani Moneyline (+170 ، DraftKings)

بقية بطاقة UFC Fight Night

ألكساندر هيرنانديز ضد كورت هولوبو: هولوبو بالقرار (+500 ، Draftings)

Da’mon Blackshear vs. Cody Gibson: Fight لا يذهب المسافة (+150 ، فانويل)

ديار نورغوزاي مقابل بريندسون ريبيرو: نورغوزاي بالقرار (+310 ، Betrivers)

Seungwoo Choi vs. Kevin Vallejos: Vallejos by Ko/TKO (-160 ، ESPN BET)

Waldo Cortes Acosta vs. Ryan Spann: Cortes Acosta by Ko/TKO (+210 ، Caesars)

Suyoung You vs. AJ Cunningham: Cunningham by Decision (14/1 ، Betrivers)

كارلوس فيرا ضد جوزياس موسا: موسا بواسطة KO/TKO (-150 ، متعصبين)

Stephanie Luciano vs. Sam Hughes: Luciano Moneyline (-230 ، DraftKings) for pllays

دانييل باريز ضد أندريه ليما: باريز المال (+310 ، DraftKings)

Josiane Nunes vs. Priscila Cachoeira: Nunes by decision (+120 ، Fanduel)

Yuneisy Duben vs. Carli Judice: Fight يذهب إلى القرار (-150 ، BET365)

