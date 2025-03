prelim الكامل ، اختيارات البطاقة الرئيسية ل Kape-Almabayev

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



إنها بطاقة Apex يوم السبت حيث تستضيف UFC ليلة قتال أخرى في مستودعها في لاس فيجاس.

على افتراض عدم السحب في اللحظة الأخيرة ، فإن بطاقة نهاية هذا الأسبوع ستشمل 12 معركة وخمس على البطاقة الرئيسية.

من المتوقع أن تنتهي خمسة من المعارك الـ 12 داخل المسافة (بالضربة القاضية أو الخضوع) ، وهو تغيير تمامًا من الأسبوع الماضي ، بالنظر إلى أن ثمانية من 12 معارك انتهت داخل المسافة في سياتل.

في الأسبوع الماضي ، كما نفعلنا كل أسبوع في Araanews.com ، اخترنا كل البطاقة بأكملها على Prelims and Main Card ، ونذهب 6-4 مع تسمير الفوز المستضعف على Ricky Simon (+200).

نتطلع إلى الحفاظ على الأوقات الجيدة يوم السبت قبل UFC Fight Night ، مع بث البطاقة بأكملها على ESPN+ تبدأ في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي.

تنبؤات ليلة القتال في UFC

Manel Kape vs. Asu Almabayev

كان هذا الحدث الرئيسي في الأصل سيحتوي على براندون رويفال ضد مانيل كاب ، ولكن من المقرر الآن أن يقفز ASU Almabayev في إشعار شبه متخلف.

كان الماباييف بالفعل على مقدمة من هذه البطاقة ، وبالتالي فإن موضعه ليس عشوائيًا تمامًا.

ربما يكون Kape أفضل رياضي في قسم وزن الذبابة ، حيث ضرب بدلته القوية ويتزلج ما يتطلع إلى تجنبه.

يدافع Kape عن عمليات الإزالة بنسبة 77 في المائة ، وهو ثامن أفضل شخصية في تاريخ UFC ، في حين أن الماباييف سيحاول بالتأكيد دفع وتيرة القلب وإعداد خصمه.

إنها ليست أسوأ استراتيجية أيضًا ، حيث أن رياضات Kape ذات الصلة العالية تمنحه مزايا وعيوب عندما يتعلق الأمر باللياقة.

لا أتوقع أن يسحب Kape من TKO المتأخر في هذه المعركة ، وأثارت دفاع Almabayev المذهل لي عند النظر إلى الوراء في المباراة الأخيرة.

أراهن على هذا واحد للذهاب إلى القرار على -134 احتمالات في فانويل.

اختيار: القتال يذهب إلى القرار (-134 ، فاندويل)

كودي بروندج ضد جوليان ماركيز

هذان هما مقاتلان قتلوا أو رهين.

جوليان ماركيز هو منافس جيد الأداء حقق أداءً جيدًا في UFC ، حيث أكمل خروج الضرورة والتقديمات طوال حياته المهنية.

يأتي Cody Brundage في يوم السبت المستضعف ، لكني أحب أن يأخذ النصر إلى المنزل.

لقد كان ماركيز تسريحًا طويلًا وبدا فظيعًا في المرة الأخيرة التي رأيناه فيها.

احصل على Lowdown على أفضل مواقع وتطبيقات الرهانات الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية

يتمتع Brundage بميزة التصارع العدوانية ، والتي يمكن أن تشكل مشكلة مبكرة لأن Marquez سيبحث بالتأكيد عن خنق Headlock الأمامي.

ولكن خارج ذلك ، يجب أن يكون لدى Brundage طرقًا أكثر للفوز يوم السبت. بعد الجولة الأولى ، لا تتردد في العيش على قرار في DraftKings.

اختيار: Brundage Moneyline. (+110 ، قيصر) | الرهان المباشر يذهب إلى المسافة بعد الجولة 1 (-110-ish ، draftkings)

اختيارات البطاقة الكاملة لخوض UFC Fight Night

Manel Kape vs. Asu Almabayev: Fight يذهب إلى القرار (-134 ، Fanduel)

Cody Brundage vs. Julian Marquez: Brundage Moneyline. (+110 ، قيصر) | الرهان المباشر يذهب إلى المسافة بعد الجولة 1 (-110-ish ، draftkings)

Nasrat Haqparast vs. Esteban Ribovics: Haqparast Moneyline (+235 ، قيصر)

حيدر أميل ضد ويليام جوميس: ممر

داني بارلو ضد سام باترسون: سام باترسون مونيتاين (+260 ، Betrivers)

أوستن لين مقابل ماريو بينتو: Pinto بواسطة KO/TKO (-140 ، المتعصبين)

ريكاردو راموس ضد تشيب ماريسكال: راموس مونيتاين (+380 ، بيريفرز)

دوغلاس سيلفا دي أندرادي ضد جون كاستانيدا: المعركة لا تذهب المسافة (+180 ، betrivers)

داني سيلفا ضد لوكاس ألميدا: يذهب المسافة (+140 ، DraftKings)

Andrea Lee vs. JJ Aldrich: Pass

تشارلز جونسون ضد رمضان تيميروف: رهان مباشر جونسون بعد الجولة 1.

مونتانا دي لا روزا ضد لوانا كارولينا: رهان صغير على مونتانا دي لا عن طريق التقديم (+800 ، فاندويل)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Erich Richter هو حزام أزرق برازيلي جيو جيتسو ولكن لديه حزام أسود في الرهان MMA. خلال موسم كرة القدم ، عرض أرباحًا هائلة في The Post in the Plaray Prop Market في الموسمين الأخيرين. بينما يراهن باستمرار لقطات طويلة ، فإن عائده على الاستثمار هو 30.15 في المئة منذ عام 2022.