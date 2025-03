Purdue vs. Houston Odds ، التنبؤ

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



اجتاز كيلفن سامبسون وكوجرو هيوستن أول اختبار حقيقي له جنون مارس بألوان طيران.

درو الكوجر غونزاغا في الجولة الثانية من بطولة NCAA ، لكنه هزم Zags دون الكثير من الدراما. كان غونزاجا المصنفة رقم 8 ، لكن كينبوم كان في تصنيفها كأفضل فريق في البلاد بأكملها.

مع وجود فريق قوي بالفعل في أعقابهم ، وضع الكوجر أنظارهم على بوردو في الحلو 16.

هيوستن هو مفضل 8.5 نقطة في وقت كتابة هذا التقرير.

بغض النظر عن من تحب أن تفوز بلعبة الليلة ، يمكنك الدخول في الحدث مع Betmgm.

توجه إلى BETMGM واستخدم رمز المكافأة بعد الظهر إذا كنت ترغب في ذيل أو تلاشى هذا الاختيار.

احصل على ما يصل إلى 1500 دولار في رهانات المكافآت إذا لم يفز رهانك الأول.

Purdue vs. Houston Betting Preview

على الرغم من أن قرعة هيوستن كانت صعبة على المصنفة الأولى ، إلا أن بوردو كانت عكس ذلك.

لعب Boilermakers رقم 13 High Point و No. 12 McNeese State للتأهل للحصول على Sweet 16 ، ويواجهون الآن خطوة هائلة في المنافسة ضد هيوستن.

يمكنك فقط التغلب على الفرق التي تضعها أمامك ، ولكن من الصعب أن تشعر بشيء من Purdue عندما يواجهون اثنين من الشركات أيضًا.

ومما يزيد هذه القضية هي حقيقة أن Boilermakers ذهب 3-6 في مبارياتهم التسعة الأخيرة قبل الرقص الكبير.

هل بوردو خارج الفانك؟ أم أن Boilermakers أصبحوا محظوظين بالتعادل؟

Purdue vs. Houston Pick

هذا هو واحد من أكبر فروق الأسعار في Sweet 16 ، ولكن من الصعب الجدال مع سوق الرهان الذي يتبنى هيوستن كمفضل مكتنزة.

لقد فاز الكوجر 15 على الدوران وتولى للتو فريقًا احتل المرتبة الأولى في طراز Kenpom.

هناك الكثير من الطرق لهذه اللعبة للخروج عن متناول اليد لصالح الكوجر.

الاختيار: هيوستن -8.5

21+. مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. AZ ، CO ، DC ، IA ، IL ، IN ، LA ، KS ، KY ، MA ، MD ، MI ، NC ، NJ ، OH ، PA ، TN ، VA ، WV ، WY. اتصل بالرقم 877-8-هوبني أو نص Hopeny (467369) (NY). اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA). 21+ للمراهنة. يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل بالرقم 1-800-Next-Step (AZ) ، 1-800-522-4700 (KS ، NV) ، 1-800-BETS-OFF (IA). يجب على المشارك إكمال الرهان. رهانات المكافأة تنتهي في 7 أيام. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في MS أو NY أو ON أو PR. تفضل بزيارة betmgm.com للشروط والأحكام.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.