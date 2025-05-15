Raccoon يغزو Citi Field خلال لعبة Mets-Pirates

رياضة
Raccoon يغزو Citi Field خلال لعبة Mets-Pirates

هل قام أي شخص بفحص تذكرة المخلوق؟

شوهدت راكون يتجول حول المدرجات في سيتي فيلد مساء الأربعاء حيث سقط فريق Mets 4-0 أمام القراصنة ، حيث كانا مسلية رجل اللعب غاري كوهين ومحلل المرعب رون دارلينج وبعض المتفرجين غير المميزين الذين حصلوا على مفاجأة في مقاعدهم.

اشتعلت كاميرات SNY المخلوق الذي يتجول خلال الشوط السابع ، وشق طريقه عبر قسم واحد قبل قطع المقطع إلى الراكون في جزء آخر من المدرجات.

رصدت الكاميرا أن الحيوان يمر فقط بوصات من أحد المعجبين ، الذين لم يدركوا ما كان يحدث إلا بعد بضع ثوان.

وقال كوهين مازحا على الهواء: “زائر غير متوقع ، أعتقد أنه كان في القمامة في الليلة الماضية”. “أقصد ، لقد كان” لحاء في الحديقة “هنا يوم الاثنين. لا أفترض أن شخصًا ما تسلل في الراكون على المقود”.

ثم كشف دارلينج عن خوفه من الإزعاج الليلي.

“أنا خائف من الراكون” ، قال قبل أن يشير كوهين إلى أن المشجعين في وسط الملعب لا يبدو أنهم على دراية بالحيوان.

وأضاف دارلينج: “إنهم لا يتحركون حتى. شخص واحد يقتل شوكولاتته”.

لا يبدو أن الراكون غير المألوف من المشاهدة في سيتي فيلد ، وفقًا للوظائف على وسائل التواصل الاجتماعي.

أبلغ المشجعون وأعضاء وسائل الإعلام عن رؤية المخلوقات على مر السنين في منزل Mets ‘Queens.

بشكل سيء ، دخل فرانسيسكو ليندور وجيف ماكنيل في خلاف ومشادة جسدية قالوا إنهما ما إذا كانا قد شاهدوا فأرًا أو راكونًا في النفق المؤدي من المخبأ إلى نادي الفريق في عام 2021 ، ومع ذلك ، فإن مايك بوما في آخر ما أبلغ عن مشكلات أخرى.

استأجر NYCFC الآخر في Citi Field (بدوام جزئي) ، مع سباق الراكون العام الماضي خلال موسمه ، على الرغم من أن هذا اللقاء جاء خلال مباراة على الطريق في فيلادلفيا.

سوف يأخذ Mets على يانكيز في برونكس يوم الجمعة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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