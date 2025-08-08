Raiders ‘Ashton Jeanty لأول مرة في اتحاد كرة القدم الأميركي لاول مرة ينسى

لم يكن لدى أشتون جينتي أول ظهور لاتحاد كرة القدم الأميركي الذي كان يأمل.

هرع الصاعد الذي كان يركض إلى الخلف ، الذي اختار المغيرين المركز السادس خارج ولاية بويز ، ثلاث مرات إلى ناقص واحد ياردة في المباراة الافتتاحية يوم الخميس ضد سيهوكس ، مما تسبب في مشاركة المشجعين في مخاوف مبكرة بشأن نظرته.

كان جينتي ، وهو عودة جسدية ، يسعى إلى الاتصال ، أحد أكثر اللاعبين المهيمنة في كرة القدم الجامعية في الموسم الماضي.

حمل Broncos إلى أول ظهور لكرة القدم لكرة القدم خلف 2601 ياردة و 29 هبوط.

حصل جينتي على مراجعات متوهجة من خلال بداية معسكر التدريب ، والتي أثارت توقعات المشجعين لاول مرة.

على سبيل المثال ، ذكرت جوردان شولتز من الداخل يوم الأربعاء أن جينتي كان “يدير الرؤوس بشكل كبير” منذ وصوله إلى المنشأة في لاس فيجاس ، وأن “توازن الاتصال النخاعي ، والانفجار ، وشعوره الطبيعي ، لم يكن العداء مجرد ضجيج”.

بعد ذلك حذوه مع ما قاله مدرب Raiders Pete Carroll بعد Minicamp الإلزامي في يونيو.

وقال كارول: “يبدو أشتون كل ما كنا نأمل أن يبدو عليه. “لقد جعلنا صفقة كبيرة له – الجميع يراقبك ، كما تعلمون – واعتنق الفكر فيه. لذلك ، سيكون من المثير رؤية ما يحدث.”

يجب أن يحصل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا على فرصة أكبر لإثبات نفسه في ألعاب Preseason القادمة ، لكنه كافح من أجل الارتقاء إلى مستوى هذا الثناء في فرصته الأولى.

كان خط الهجوم الضعيف للمغاربين ، الذي فشل في فتح ثقوب جينتي على أي من حملاته ، جزءًا من المعادلة ليلة الخميس أيضًا.

ومع ذلك ، بدا المشجعون على أداء الصاعد على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب أحد مستخدمي Ashton Jeanty رسميًا على Watch Watch “.

قال آخر: “لقد كان يتغذى على فرق كرة القدم السيئة في الكلية”. “لا يمكن أن يركض ضد DS الحقيقي. سيكون تمثال نصفي في اتحاد كرة القدم الأميركي.”

“لا تقول أن أشتون جينتي هو تمثال نصفي بالفعل ،” كتب ثالثًا ، لكن اللعنة لم تكن هذه علامة جيدة “.