Rangers Trade Dane Dunning إلى Braves بينما يلوح الموعد النهائي التجاري MLB

ذراع اليد اليمنى مع نسب السلسلة العالمية تتجه إلى أتلانتا.

استحوذت فريق Braves على إبريق Dane Dunning من The Rangers في مقابل المسلح Joseman José Ruiz واعتبارات نقدية ، حسبما أعلنت الفرق ليلة الخميس.

لإفساح المجال على قائمة 40 رجلًا ، قام فريق Braves بتعيين جيسي شافيز البالغ من العمر 41 عامًا.

كان Dunning ، 30 عامًا ، في فريق لقب Texas World Series في عام 2023 ، حيث حقق 26 بداية بعصر 3.70 في الموسم العادي قبل الظهور في ست مباريات Posteason.

هذا يمثل أفضل موسم إحصائي لمهنة MLB التي استمرت ست سنوات في Dunning إلى هذه النقطة.

ناضل The Orange Park ، Fla. من مواطنه في عام 2024 ، حيث نشر عصرًا 5.31 في 95 أدوارًا على النتوء ، وقد وضع فقط 10.2 أدوار هذا الموسم ، وكل ذلك في ارتياح ، وقضى معظم وقته في بطولات الدوري الصغرى.

بعد أن تكافح في تدريب الربيع ، لم يجعل Dunning قائمة يوم الافتتاح في تكساس ، وتنازل عنه الفريق على أمل أن يأخذ امتياز آخر عقده البالغ 2.66 مليون دولار.

لم يفعل أي فريق ، لذا فقد قضى معظم العام مع شركة Rangers ‘Triple-A التابعة لها ، The Round Rock Express ، الذي حقق معه Dunning 4.47 عصرًا في 46.1 أدوار.

في أتلانتا ، ستتاح ل Dunning فرصة لكسر الدوران ، حيث أن Braves لا يخلو من كريس سيل ، وسبنسر شويلنباخ ، ورينالدو لوبيز ، و AJ Smith-Shawver.

قام رويز ، في موسمه التاسع في موسم MLB ، بتطوير 16.1 أدوار مجتمعة هذا الموسم بين فترات الفضلات مع Phillies و Braves.

لقد نحت دورًا لنفسه في فيلادلفيا في ثور العام الماضي ، حيث نشر 3.71 عصرًا في 51 أدوار مع 52 تمرين.

قبل وقته مع Phillies ، قام بإيجاز مع Diamondbacks في عام 2024 وقضى السنوات الخمس السابقة مع White Sox.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوعين من الموعد النهائي للتجارة في MLB ، وهو في 31 يوليو ، حيث تكهن الكثيرون بأن الشجعان يمكن أن يكونوا بائعين.

أتلانتا ، 42-53 ، هي 9.5 مباراة من نقطة البطاقة البرية النهائية في الدوري الوطني ويمكن أن تتطلع إلى تفريغ بعض إيجاراتها ذات الدفاع.