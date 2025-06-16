Raptors العائمة RJ Barrett ، Immanuel Quickley أثناء البحث عن تجارة ضخمة

قد يكون اثنان سابقان في Knicks في التنقل مرة أخرى.

وفقًا لجيك فيشر لاين ستاين ، قد يتطلع رابتورز إلى الانتقال من RJ Barrett و Immanuel Quickley.

ذهب الثنائي إلى تورنتو في ديسمبر 2023 حيث كان العائد في صفقة OG Anunoby ، مع إينجلي إينجين لمدة خمس سنوات بقيمة 175 مليون دولار في وقت مبكر مع Raptors.

كان أداء رقم 25 العام في مسودة 2020 أداءً جيدًا في تورنتو ، حيث بلغ متوسطه 17 نقطة و 5.8 تمريرة لكل لعبة.

في هذه الأثناء ، كان باريت متسقًا مع رابتورز ، حيث بلغ متوسطه أكثر من 20 نقطة في المواسم الثلاثة التي لعبها في تورنتو.

ومع ذلك ، فإن المشكلة بالنسبة للاعب البالغ من العمر 25 عامًا هي أنه حارس إطلاق نار-وهو منصب يمتلك Raptors فائض من المواهب.

من المحتمل أن يجذب كل من Barrett ، نجم كندي مولود ، رقم 3 الإجمالي في مسودة 2019 ، و Quickley ، 25 ، بعض المؤامرات في سوق التجارة ، مع كل من عقد المواسم القليلة المقبلة.

يمكن أن يضيف الطابق العالي لباريت إلى قلب جاهز للتصفيات ، أو يجعله محورًا للبناء.

ليس من الواضح ما إذا كان سيتم شحن الثنائي كصفقة حزمة.

يبدو أن Raptors على ما يبدو الأولوية لثلاثي سكوتي بارنز ، و Grady Dick و Brandon Ingram في جناحهم الثلاثي ، لكل Forbes ‘Evan Sidery.

ليس من الواضح ما إذا كان سيتم استخدام كلاهما كصفقة حزمة – على الرغم من أن Fischer تقارير أنه يمكن شحنها مع المركز الأسترالي Jakob Poeltl في صفقة من شأنها أن تجلب كيفن دورانت إلى الستة.

يلاحظ المطلعين أيضًا أن الاختيار الشامل رقم 9 في Raptors في المسودة القادمة يُنظر إليه على الأرجح في المرتبة العشرين التي سيتم نقلها.