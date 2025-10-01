Red Sox’s Aroldis Chapman يتجنب انفجار فاصلة آخر

يحمل Aroldis Chapman سيرة ذاتية في شهر أكتوبر ، ومع ذلك ، تحتوي على عيوب هائلة ، والتي تؤكد على المدة التي قضاها اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا.

في Pinstripes ، كان هناك جولة شائنة في المنزل استسلم إلى Jose Altuve في اللعبة 6 من ALCS 2019. كان هناك جولة في المنزل الثامنة التي ترتجفها مايك بروسيو “مايك بروسو” التي كلفت يانكيز إلى حد كبير 2020 ALDS. مع The Cubs ، كان هناك تشغيل Home Run في لعبة Rajai Davis في اللعبة 7 من بطولة العالم لعام 2016.

لذا ، حيث قام يانكيز بتحميل القواعد دون الخروج في الشوط التاسع يوم الثلاثاء وحشد بيع من 47،027 ، جميعهم تقريبًا من مشجعي يانكيز ، ابتكروا أعلى طنين في المساء ، وربما كان لدى اليسار الكبير والقوي ذكريات.

إذا كان الأمر كذلك ، لم يكن على وشك الاعتراف بهم.

وقال تشابمان من خلال مترجم بعد وضع يانكيز بفوزه 3-1 في المباراة الأولى من سلسلة البطاقات البرية: “حاول فقط أن أهدأ نفسي ، حاول تنفيذ الملعب عن طريق الملعب”. “كانت تلك عقلي”.

كان أفضل تجمع يانكيز في الليل هو الأخير. تم إسكاتها من قبل Garrett Crochet مقابل 7 ²/₃ أدوار وشابمان ، الذين سجلوا النهائي من المركز الثامن ، فعل يانكيز ما لا يمكن لأحد أن يفعله ضد تشابمان هذا الموسم: ضربات متشابكة معًا.

من بين الأباريق الذين سجلوا ما لا يقل عن 50 أدوارًا هذا الموسم ، كان متوسط ​​الضرب .131 هو الأفضل في اللعبة. ومع ذلك ، قام بول جولدشميدت ، وآرون القاضي وكودي بيلنجر ، بتكديس ثلاثة أغنيات متتالية قاموا بتحميل القواعد ووضعوا التوصيل في المركز الثاني. عندما صعدت Giancarlo Stanton إلى اللوحة ، ربما وصل ملعب Yankee إلى أعلى مستوى ديسيبل.

قال تشابمان: “في تلك اللحظة ، لا تسمع أي شيء. أنت لا ترى أي شيء”. “أنت فقط تركز نوعًا من 100 في المائة على الماسك الخاص بك والملعب التالي.”

ربما لم ير ستانتون الكثير ، أيضًا ، يفسد كرات سريعة ثلاثية من أرقام قبل أن يتأرجح عبر الخائن. تلاه Jazz Chisholm Jr. مع ذبابة ضحلة إلى الحقل الأيمن لم يسجل الركض.

زخم يانكيز يدور حول ذهب ، ثم انطلق ترينت جريشام على مسافة 101.2 ميل في الساعة.

تشابمان ، الذي لا يزال بطريقة ما من بين أباريق اللعبة الأكثر هشاشة ، توهج في مخبأه وقصف صدره.

وقال اللاعب الذي كان لديه مهنة من طراز الأسطوانة مع Yankees ، الذي انتهى بعدم الرضا عن تمرين في عام 2022 والذي أدى إلى التغلب على قائمة التصفيات ، إنه لم يكن هناك أي دافع أو رضا إضافي في إبعاد فريقه السابق.

“الماضي هو الماضي” ، قال تشابمان. “يسعدني فقط أن تكون قادرًا على إغلاق اللعبة.”

يأمل Yankees أن يساعد فرض أفضل ذراع Red Sox على رمي 24 درجة.

قال القاضي: “يعجبني نحصل على فرصة صغيرة لرؤية تشابمان هناك”. “سنراه على مدار اليومين المقبلين ، هذا أمر مؤكد.”

