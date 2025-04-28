REPS Lakers ‘JJ Redick Rips على حدوث عدم استدعاء على “رحلة صارخة” من Luka Doncic في Game 4 Brutal 4

خرج JJ Redick من المسؤولين بعد خسارة يوم الأحد أمام Timberwolves ، والتي وضعت ليكرز على حافة القضاء في الجولة الأولى.

في حين أن المشكلة الأكبر يوم الأحد كانت حقيقة أن ليكرز سمح لقيادة الربع الرابع بالانزلاق فيما انتهى به الأمر إلى خسارة 116-113 في مركز الهدف ، إلا أن ريدديك لم يكن سعيدًا بالطريقة التي تم بها منصب اللعبة ودعاها على وجه التحديد إلى مثيل يشمل لوكا دوكيتش.

كانت المسرحية المعنية واحدة في الربع الرابع ، بدا خلالها دونشيتش تعثر ، ولكن لم يتم إجراء أي مكالمة.

وقال ريديك: “تعثرت لوكا. كانت هذه رحلة صارخة. لم يسقط بمفرده. شاهدنا ويتعثر. كان يجب أن نكون في خط الرمية الحرة ، وهذا ليس عذرًا لماذا خسرنا ، لكنه تعثر”.

كان دونسيتش يحاول تقدم الكرة على خط نصف الملعب عندما كان ، اعتمادًا على من تسأل ، قد تعثر أو صعد إلى مهاجم تيمبروولفز جادن ماكدانييلز وفقدان توازنه.

ساعد أنتوني إدواردز في دفع ذئاب T-Wolves للفوز ليلة الأحد وأنهى المباراة برصيد 43 نقطة في 12 من 23 من إطلاق النار من الملعب ، وتسع كرات مرتدة ، وستة تمريرات ، وكتلة واحدة.

أدى الوضع المحفوف بالمخاطر في ليكرز إلى انتقاد ريديك ، بما في ذلك من أسطورة ليكرز ماجيك جونسون ، الذي تساءل عن سبب استخدام ليبرون جيمس ودونشيتش كثيرًا في الشوط الثاني.

“لا أعرف ما إذا كان من الذكاء أن يلعب دور ليبرون (جيمس) ولوكا (دونسيتش) في الشوط الثاني بأكمله بعد يوم واحد فقط من الراحة بين الألعاب 3 و 4” ، نشر جونسون يوم الأحد. “عندما كنا بحاجة إلى ليبرون للتولي في الربع الرابع لم يستطع – سجل 0 نقاط في الرابع.”

لقد نشر أيضًا: “أنا مريض على بطني لأن ليكرز فقد هذه اللعبة بعد السيطرة على معظم النصف الثاني.”

سيكون موسم Lakers بأكمله على الخط يوم الأربعاء عندما تقام اللعبة 5 في Arena Crypto.com.