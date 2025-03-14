Riquer للنجوم الرائعة Dave & Jenny Marrs “اختيار الأرضيات هو 2025 TrendSetter

يعد اختيار الأرضيات المناسبة لمنزلك توازنًا دقيقًا بين الميزانية والأناقة والمتانة. إذا كنت تبحث عن بعض التوجيهات الخبراء ، فابحث عن ديف وجيني مارز. قام هذا الثنائي HGTV الأيقوني ببطولة “Fixer to Fabulous” ، مع Dave كمقاول وجيني كمصمم. في منشور على Instagram حديثًا ، ظهروا في غرفة عائلية أنيقة مع تفاصيل حديثة. أحد العناصر الرئيسية التي ربطت هذه المساحة معًا كانت الأرضيات. اختار ديف وجيني اختيارًا ميسور التكلفة ومرنة: أرضيات لوح الفينيل الفاخرة.
وكتبت جيني في التسمية التوضيحية: “ترفع أرضيات LVP في نمط متعرجة من المظهر ، والآن هذه الغرفة أنيقة وجذابة”. ومع ذلك ، كان نمط HerringBone مفتاح إنشاء جو أنيق ومعاصر. في الواقع ، فإن الأرضيات المتعرجة هي اتجاه Tiktok الذي قد يحسن قيمة منزلك بالفعل. على الرغم من أنها تعود إلى عودة كبيرة ، إلا أن هذا النمط العصري نشأ بالفعل في فرنسا في القرن السابع عشر. سميت على اسم نمط الهيكل العظمي للرنجة ، وكان رمزا للحالة والأناقة. على الرغم من أن أرضيات Herringbone الكلاسيكية كانت مصنوعة من الخشب الصلب ، إلا أن أرضيات الفينيل هي بديل أقل تكلفة لمالك المنزل الحديث.
كيفية جعل أرضيات عظام الفينيل متعرجة تعمل من أجلك
إذا كنت تتساءل عما إذا كانت أرضيات بلانيل فينيل مناسبة لمساحتك ، فهناك بعض الميزات التي يجب مراعاتها. بالمقارنة مع الخشب الصلب الحقيقي ، تعد أرضيات بلانيل الفينيل خيارًا مثاليًا للمناطق العالية التي يمكن أن تتعرض للرطوبة. الفينيل أكثر مقاومة للخدش ولن تشوه بسبب الرطوبة. ليست غرفة العائلة المميزة مؤخرًا هي المرة الوحيدة التي اختارت فيها جيني وديف أرضيات فينيل فاخرة. وأكدت فيما يتعلق بتجديد آخر. وكتبت (عبر Instagram): “لقد قمنا بتبديل الأرضيات الحجرية القديمة ل LVP الطازج في جميع أنحاء المنزل. يضيف الخشب الأخف تباينًا جميلًا مع النغمات الداكنة وهو صعب بما يكفي للتعامل مع جميع الأطفال والحيوانات الأليفة”. النقد الرئيسي لأرضيات بلانيل الفينيل هو أن الخشب الصلب الحقيقي أكثر جاذبية لمشتري المنازل في المستقبل.
عندما يتعلق الأمر بنهاية ونمط أرضيات بلانيل فينيل ، يمكنك تعديل مفهوم Marrs لتناسب أسلوبك الشخصي. للحصول على مظهر فائق الاتجاه ، فكر في المزيد من نغمات الخشب المتطرف مثل خشب البلوط الشاحب جدًا أو خشب الأبنوس الإضافي. التشطيبات المحكم هي وسيلة أخرى لجعل الفينيل تبدو أكثر طبيعية وديناميكية. إذا كان تصميم متعرجة يشعر بالتقليدية ، فيمكنك اختيار البديل المعاصر -شيفرون. الفرق بين Herringbone و Chevron خفية ، ولكن الأخير لديه دلالة أكثر حداثة. تأتي ألواح شيفرون إلى نقطة وتلتقي في الوسط ، مما يخلق شكل “V”. يتم وضع ألواح Herringbone في نمط متداخلة ، مع تداخل بصري طفيف. إذا كنت تبحث عن إلهام إضافي للتصميم ، فإن أفكار الأرضية المتعرجة هذه ستعطي منزلك هذا الذوق الأوروبي.