Riquer للنجوم الرائعة Dave & Jenny Marrs “اختيار الأرضيات هو 2025 TrendSetter

يعد اختيار الأرضيات المناسبة لمنزلك توازنًا دقيقًا بين الميزانية والأناقة والمتانة. إذا كنت تبحث عن بعض التوجيهات الخبراء ، فابحث عن ديف وجيني مارز. قام هذا الثنائي HGTV الأيقوني ببطولة “Fixer to Fabulous” ، مع Dave كمقاول وجيني كمصمم. في منشور على Instagram حديثًا ، ظهروا في غرفة عائلية أنيقة مع تفاصيل حديثة. أحد العناصر الرئيسية التي ربطت هذه المساحة معًا كانت الأرضيات. اختار ديف وجيني اختيارًا ميسور التكلفة ومرنة: أرضيات لوح الفينيل الفاخرة.

وكتبت جيني في التسمية التوضيحية: “ترفع أرضيات LVP في نمط متعرجة من المظهر ، والآن هذه الغرفة أنيقة وجذابة”. ومع ذلك ، كان نمط HerringBone مفتاح إنشاء جو أنيق ومعاصر. في الواقع ، فإن الأرضيات المتعرجة هي اتجاه Tiktok الذي قد يحسن قيمة منزلك بالفعل. على الرغم من أنها تعود إلى عودة كبيرة ، إلا أن هذا النمط العصري نشأ بالفعل في فرنسا في القرن السابع عشر. سميت على اسم نمط الهيكل العظمي للرنجة ، وكان رمزا للحالة والأناقة. على الرغم من أن أرضيات Herringbone الكلاسيكية كانت مصنوعة من الخشب الصلب ، إلا أن أرضيات الفينيل هي بديل أقل تكلفة لمالك المنزل الحديث.