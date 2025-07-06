Rockets Trade Cam Whitmor

سيعود كام ويتمور إلى منزله بعد تداوله من قبل هيوستن روكتس إلى واشنطن ويزاردز لزوج من اختيارات الجولة الثانية ، حسبما قال شخص على دراية بالصفقة يوم السبت.

وقال الشخص الذي تحدث إلى وكالة أسوشيتيد برس شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب موافقة الدوري الاميركي للمحترفين ، من المحتمل أن يتم طي التجارة في سلسلة أكبر من التحركات ، ولا يمكن الانتهاء منها حتى يوم الأحد في أقرب وقت ممكن.

يتم رفع وقف الدوري في الدوري على معظم حركة اللاعبين يوم الأحد عند الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أبلغت ESPN لأول مرة عن اتفاقية التجارة.

بلغ متوسط ​​عدد نقاط وايتمور ، وهو مواطن من ولاية ماريلاند ، 10.8 نقطة في موسميه مع روكتس – الذي أخذه مع اختيار رقم 20 في مسودة 2023.

إن عملية الاستحواذ على Whitmore هي خطوة أخرى في عملية الإصلاح الشاملة من قبل The Wizards ، الذين كانوا في طريقة الحصول على لاعبين الشباب الذين يمكنهم لعب مواقع متعددة مع الاستمرار في تجميع الأصول.

يمكن أن يكون لديهم 100 مليون دولار متاح – إن لم يكن أكثر من ذلك – في مساحة CAP في الصيف المقبل ، وفي وقت مبكر من هذا الموسم ، استحوذت على CJ McCollum و Kelly Olynyk في تجارة مع نيو أورليانز لأردان بول إلى جانب Landing Tre Johnson مع اختيار رقم 6 في المسودة.