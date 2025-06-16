Rory McIlroy يجعل القبول بينما النضالات Mount منذ فوز الماجستير

Oakmont ، بنسلفانيا – انتهى أسبوع Rorory McIlroy الصعب المفتوح يوم الأحد مع إطلاق أفضل جولة له في البطولة – والجولة المنخفضة من اليوم – في Oakmont.

وبعد انتهاء الأمر ، اعترف McIlroy بالضجر أنه يحتاج إلى استراحة من كل شيء – في منزله الجديد خارج لندن.

قال: “من الجيد دائمًا العودة إلى المنزل. أشعر أنني أعيش بحياة مختلفة. أنا أب وزوج عندما أكون بعيدًا عن هنا ، ثم أنا من أنا عندما أكون هنا. من الجيد دائمًا الابتعاد والشعور بقليل من الحياة الطبيعية. “

سيتعين عليه الانتظار أسبوعًا آخر حيث يلعب McIlroy بطولة Travelers هذا الأسبوع خارج هارتفورد ، كون.

قبل عام ، تخطى McIlroy المسافرين وخسر بنفسه في مانهاتن لبضعة أيام بعد خسارته المفتوحة المدمرة في Pinehurst. هذه المرة ، يحاول McIlroy التعافي من شدة ما سيحدث مع فوز Masters في أبريل ، والذي أكمل مهنة Grand Slam.

غولفه منذ هذا النصر التاريخي الذي يغير الحياة كان بعيدًا. أنهى تعادل في المركز 47 في بطولة PGA وغاب عن التخفيض في بطولة الكندية المفتوحة الأسبوع الماضي قبل أن يكافح من أجل التخفيض هذا الأسبوع في Oakmont.

قال: “لدينا الكثير لنتطلع إليه ، وحصلنا على منزلنا الجديد في لندن ، ولعب العزف على الاسكتلندي (المفتوح) ، ومن الواضح أنه مفتوح في Portrush ،” أنا فقط أحاول أن أحصل على نفسي في الإطار الصحيح للعقل لأقترب من ذلك. “

كان McIlroy شفافًا حول مدى صعوبة إعادة تعيين ودافع عن دوافعه في لعبة الجولف منذ تحقيق مثل هذا الهدف النبيل في أوغوستا.

إنه يأمل أن يضيء المفتوح البريطاني ، الذي يقل عن ساعة بالسيارة من المكان الذي نشأ فيه ، النار عليه.

قال: “إذا لم أتمكن من التحفيز للاستيقاظ لبطولة مفتوحة في المنزل ، فأنا لا أعرف ما الذي يمكن أن يحفزني ،” انظر ، لقد صعدت إلى إفرست في أبريل ، وأعتقد بعد أن تفعل شيئًا مثل أن عليك أن تتراجع ، وعليك أن تبحث عن جبل آخر لتسلقه. مفتوح في Portrush هو بالتأكيد واحد من هؤلاء.

“أنا فقط بحاجة إلى الحصول على نفسي في الإطار الصحيح للعقل ،” لقد تابع: “ربما لم أكن هناك في الأسابيع القليلة الماضية. لكن بالعودة إلى المنزل وعطلة أسبوعين قبل ذلك ، ونأمل أن تشعر بالانتعاش والتجديد ، سيحصلني على المكان المناسب مرة أخرى. “

غادر الأرض شجعت لعبته ، بعد إطلاق النار على 67 يوم الأحد ودعا لعبته “قريبة”.

قال: “جسديًا ، أشعر بأن لعبتي هناك ،” إنها مجرد الحصول على نفسي عقلياً في الإطار الصحيح للعقل للحصول على أفضل ما في نفسي. “

اعترف McIlroy بأنه غارق عاطفيا في بطولة 2019 المفتوحة في Portrush ، حيث فاته القطع.

قال: “لم أكن أدرك كيف كنت عاطفيًا في Portrush. أعتقد أن هذا شيء لم أكن مستعدًا لأكثر من أي شيء آخر. أتذكر أنني ضربت رصاصة في 12 أو 13 ليلة الجمعة من الواضح أنني أحاول إجراء القطع. أتذكر الهدير الذي حصلت عليه عندما ضربت الكرة اللون الأخضر ، وشعرت أنني كنت على وشك الاندفاع في البكاء.

“هذا الدعم وحب شعبك … لم أكن مستعدًا لذلك. أحتاج إلى الحصول على نفسي في الإطار الصحيح للعقل لأشعر بهذه المشاعر مرة أخرى.”