Ryder Cup الصاعد كاميرون يونغ يلعب طبيعيًا في Bethpage Black المألوف

الجمعة لم يكن مجرد صدفة. لم يكن مجرد هزة من الطاقة من كاميرون يونغ ، مواطن مقاطعة ويستشستر يصنع أول ظهور له في كأس رايدر.

بعد الحصول على نقطة لفريق Team USA خلال أربع كرات بعد ظهر يوم الجمعة ، بقي يونغ في التشكيلة صباح يوم السبت من أجل الربع ، وشرع في الاقتران مع Bryson Dechambeau للحصول على فوز 4 و 2 على Matt Fitzpatrick و Ludvig Åberg-الذي كان بمثابة النقطة الأمريكية الوحيدة في الصباح.

أصبح أول لاعب فريق الولايات المتحدة الأمريكية يفوز بالمباراتين الأولين من مسيرته ، مع كل من أربع نقاط على الأقل ، منذ باتريك ريد في عام 2014.

فاز ثلاثة أمريكيين فقط (أرنولد بالمر وتوم واتسون وتيد كرول) بأول ثلاث مباريات في كأس رايدر من قبل أربع ثقوب على الأقل ، ولم يتمكن يونغ من أن يصبح الرابع بعد خسارة 2 إلى روري ماكلروي وشين لوري مع جاستن توماس.

قال يونغ بعد الجلسة الصباحية: “هذا هو نوع الأشياء التي تحلم بها ، وقد كنا أداءً جيدًا خلال اليومين الماضيين ، وبعد أن حصلنا على بضع نقاط على السبورة أمر رائع للغاية.”

لم يكن ضمانًا أن يونغ ، 28 عامًا ، سيكون في القائمة هذا العام ، لكن أدائه في البطولات خلال الصيف ساعدته في الحصول على اختيار كواحد من الناشئين في الكابتن كيجان برادلي.

هذا ، بطريقة ما ، جعله بطاقة برية ، على الرغم من أنه كان يعرف بالفعل مسار Bethpage جيدًا.

واصل يونغ مبهرًا من الحفرة الأولى يوم السبت ، حيث أرسل طلقة الاقتران الثانية إلى 11 بوصة على الحفرة.

أعطتهم شريحة على الحفرة الثالثة تقدمًا واحدًا. أعطى وضعه في السابع الميزة ، وأصيبت نقطة الإنطلاق على PAR-3 الثامن هبطت على أقدام من الدبوس.

“لعبت كام لا يصدق اليوم” ، قال ديهشامبو.

سرعان ما أصبح يونغ لاعب غولف في نهاية هذا الأسبوع في نهاية هذا الأسبوع مع Scottie Scheffler يكافح وغيرهم غير متناسق – على الرغم من اعتراف يونغ بأنه لم يكن في أفضل حالاته في فترة ما بعد الظهر.

وأصبحت تطوراً مناسباً بالنظر إلى أنه نشأ في سكاربورو ، ولعب في نادي سليفي هولو كونتري ، وكان يحتفظ سابقًا بسجل بيثباج بلاك (64 في بطولة ولاية نيويورك 2017) قبل أن يحطمها بروكس كويبكا مع 63 في بطولة PGA 2019.

استغرق الأمر حتى الجلسة الثانية للمباريات ليونغ للحصول على فرصة كأس رايدر.

لكن الأمر لم يستغرق وقتًا طويلاً حتى يصبح بالفعل قطعة لا غنى عنها.

“لقد كان مستعدًا جدًا لهذا” ، قالت والدته ، باربرا ، لصحيفة بوست مارك كانزارو يوم السبت. “كنت أعلم أنه سيلعب بشكل جيد.”