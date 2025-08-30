Ryobi يسقط سعر مجموعة الحفر الخاصة بهم لعطلة نهاية الأسبوع ، هل يستحق الشراء؟

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

إذا تم فرزك إلى منزل Ryobi بواسطة أداة فرز القبعة ، فأنت محظوظ. في نهاية هذا الأسبوع فقط (تنتهي في يوم العمال) ، انخفض Home Depot عن سعر Ryobi One+ 18V Cordless ⅜ بوصة ⅜ بوصة إلى 39.97 دولار. هذا البيع يخفض 65 ٪ من سعر الشركة المصنعة الأصلية البالغ 113 دولار. هناك الكثير من الصفقات الرائعة على أدوات Ryobi في Home Depot في يوم العمال هذا ، ولكن قد يكون من الصعب التغلب على هذا واحد. وإذا كنت في السوق للحصول على مجموعة حفر جديدة لإدارة المشاريع المنزلية المشتركة ، فهذه هي علامةك. يعد هذا التمرين المحدد صفقة خاصة في بيع يوم العمال ، لذلك فهو متوفر فقط بهذا السعر لفترة قصيرة ، وبطبيعة الحال ، قد يكون هناك أسهم محدودة.

تبرز Ryobi كواحدة من العلامات التجارية للأدوات الخاصة بـ Diyers و TradeSpople المبتدئين وأولئك الذين يحتاجون إلى أداة موثوقة وفعالة من حيث التكلفة. كما أن الحفر اللاسلكي هو أحد أدوات الطاقة التي يجب شراءها لأصحاب المنازل لأول مرة. تحتوي سلسلة Ryobi Cordless على حزم بطارية قابلة للتبديل بين العديد من أدواتها المختلفة ، والتي توفر الوقت حقًا (يمكنك الحصول على شحن بطارية ، أثناء استخدام آخر) والمال. وبطارياتها موحدة ، مما يعني أن البطارية التي اشتريتها من أجل Ryobi Cordless Drill في التسعينيات ستعمل في أحدث الأدوات التي تتأرجح من Ryobi Cordless التي اشتريتها للتو. هذا مجرد أحد الأسباب العديدة التي يبقى فيها العديد من Diyers في المنزل موالين لعلامة Ryobi ولماذا هي واحدة من أفضل العلامات التجارية للأدوات ذات التصنيف بشكل عام.