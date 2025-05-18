Scottie Scheffler يتجول إلى فوز بطولة PGA الأولى لللقب الرئيسي الثالث

رياضة
Scottie Scheffler يتجول إلى فوز بطولة PGA الأولى لللقب الرئيسي الثالث

أضاف سكوتي شيفلر تخصصًا جديدًا إلى مجموعته في أزياء مقنعة.

احتل أفضل لاعب غولف في العالم أول بطولة له في PGA بفوزه بخمس طلقات على ثلاثة لاعبين تعادلوا في 6 سنوات في Quail Hollow يوم الأحد.

أطلق شيفلر ، الذي فاز أيضًا بالماجستير في عامي 2022 و 2024 ، على قدم المساواة في البطولة.

جون رام ، الذي وجد الماء مرتين خلال الجولة الأخيرة ، انتهى من 4 سنوات.

تم إلقاء القبض على شيفلر قبل الجولة الثانية من بطولة PGA العام الماضي بسبب حادثة مرورية قبل إسقاط جميع التهم. لقد انتعش الآن للانتقال إلى منتصف الطريق إلى Grand Slam.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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