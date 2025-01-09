Segway تكشف عن سلسلة جديدة من جزازات العشب الآلية في معرض CES 2025

يعد الفناء الخلفي الكبير بمثابة رفاهية، ولكن الحفاظ عليه هو بلا شك عمل روتيني لا يتطلع إليه أحد. يقضي أصحاب المنازل في أمريكا ما متوسطه 70 ساعة سنويًا في العناية بمروجهم، وفقًا لمقالة نشرتها جامعة ميسوري. لحسن الحظ، وبسبب التقدم الحديث في عالم التكنولوجيا، لم نعد بحاجة إلى قضاء عطلات نهاية الأسبوع في دفع جزازة العشب المزعجة تحت أشعة الشمس الحارقة إذا لم نرغب في ذلك. بنفس الطريقة التي أصبحت بها المكانس الكهربائية الروبوتية اتجاهًا، أصبحت جزازات العشب الآلية تظهر الآن كأداة مريحة لتوفير الوقت للعناية اليومية بالعشب. تعد الجزازة الآلية من بين منتجات البستنة الذكية عالية التقنية التي ستغير حديقتك. صنعت Segway اسمًا لنفسها كمنتج لروبوتات الخدمة المتطورة للغاية، وتُعتبر Segway Navimow على نطاق واسع أفضل جزازة روبوتية في السوق. في معرض CES 2025، أعلنت Segway عن أحدث خطوطها الرئيسية: سلسلة Segway Navimow X3، وهي خط رائد في الصناعة من الجزازات الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بقدرات وفوائد أكبر.

إذا كنت تتساءل عما إذا كانت جزازة العشب الآلية تستحق المال حقًا، فإن سلسلة Segway Navimow X3 هي دليل على ذلك. تحتوي هذه المجموعة الجديدة والمحسنة على كل ميزات خدمة العناية بالعشب الاحترافية. من البداية إلى النهاية، تعمل من تلقاء نفسها، وتتنقل في التضاريس الصعبة وتغطي مناطق شاسعة بسرعة وسهولة. تعد سلسلة Segway Navimow X3 بلا شك من بين أفضل ما في معرض CES 2025، لذلك دعونا نتعمق في ميزاتها ونلقي نظرة فاحصة على ما ستقدمه عند إصدارها في أبريل 2025.