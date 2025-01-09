Segway تكشف عن سلسلة جديدة من جزازات العشب الآلية في معرض CES 2025

يعد الفناء الخلفي الكبير بمثابة رفاهية، ولكن الحفاظ عليه هو بلا شك عمل روتيني لا يتطلع إليه أحد. يقضي أصحاب المنازل في أمريكا ما متوسطه 70 ساعة سنويًا في العناية بمروجهم، وفقًا لمقالة نشرتها جامعة ميسوري. لحسن الحظ، وبسبب التقدم الحديث في عالم التكنولوجيا، لم نعد بحاجة إلى قضاء عطلات نهاية الأسبوع في دفع جزازة العشب المزعجة تحت أشعة الشمس الحارقة إذا لم نرغب في ذلك. بنفس الطريقة التي أصبحت بها المكانس الكهربائية الروبوتية اتجاهًا، أصبحت جزازات العشب الآلية تظهر الآن كأداة مريحة لتوفير الوقت للعناية اليومية بالعشب. تعد الجزازة الآلية من بين منتجات البستنة الذكية عالية التقنية التي ستغير حديقتك. صنعت Segway اسمًا لنفسها كمنتج لروبوتات الخدمة المتطورة للغاية، وتُعتبر Segway Navimow على نطاق واسع أفضل جزازة روبوتية في السوق. في معرض CES 2025، أعلنت Segway عن أحدث خطوطها الرئيسية: سلسلة Segway Navimow X3، وهي خط رائد في الصناعة من الجزازات الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بقدرات وفوائد أكبر.
إذا كنت تتساءل عما إذا كانت جزازة العشب الآلية تستحق المال حقًا، فإن سلسلة Segway Navimow X3 هي دليل على ذلك. تحتوي هذه المجموعة الجديدة والمحسنة على كل ميزات خدمة العناية بالعشب الاحترافية. من البداية إلى النهاية، تعمل من تلقاء نفسها، وتتنقل في التضاريس الصعبة وتغطي مناطق شاسعة بسرعة وسهولة. تعد سلسلة Segway Navimow X3 بلا شك من بين أفضل ما في معرض CES 2025، لذلك دعونا نتعمق في ميزاتها ونلقي نظرة فاحصة على ما ستقدمه عند إصدارها في أبريل 2025.
حول سلسلة Segway Navimow X3 الجديدة
تم تصميم سلسلة Segway Navimow X3 لرفع مستوى العناية بالعشب في العصر الحديث. سيكون الخط الجديد المبتكر من جزازات العشب الآلية متاحًا هذا الربيع، مما يوفر رعاية عشبية آلية خالية من الإجهاد إلى الأفنية الخلفية التي تبلغ مساحتها 2.5 فدانًا، مع تعدد الاستخدامات للتعامل مع المناظر الطبيعية الأكثر تعقيدًا وفريدة من نوعها. تتميز هذه المجموعة المطورة بجميع أنواع الميزات المذهلة، بما في ذلك عرض القطع الأكبر وسرعات القص الأسرع. تم تجهيز سلسلة X3 لمعالجة المروج التي يصل حجمها إلى 53000 قدم مربع خلال 24 ساعة، مما يوفر على أصحاب المنازل متاعب صيانة الفناء الخلفي.
سواء كان العقار الخاص بك يحتوي على ممرات ضيقة وزوايا ضيقة أو تلال وأشجار متموجة، فإن Segway Navimow X3 يتمتع بميزات متنوعة للتعامل مع المناظر الطبيعية بجميع أنواعها. يمكن لهذه الأداة العبقرية تسلق المنحدرات الشديدة بسهولة والتنقل بسهولة في المناطق المحيطة بها باستخدام مخطط المسار المعتمد على الذكاء الاصطناعي والكاميرا الواسعة للغاية. كما أنها تحتوي على مستشعر يكتشف الحيوانات القريبة، لذلك لن تتعرض الحيوانات الأليفة والحياة البرية للأذى أثناء قيام الجزازة بعملها. تعتبر الجزازة وأداة التشذيب اثنين في واحد بمثابة تغيير في قواعد اللعبة، مما يسمح لها بإنجاز المهام الكبيرة واللمسات النهائية التي يميل معظم الأشخاص الذين يستخدمون جزازة العشب اليدوية إلى تخطيها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بتصميم مضاد للسرقة، مما يضمن حماية استثمارك بشكل جيد. يمكنك حتى مزامنته مع أجهزتك المنزلية الذكية مثل Google Home وAmazon Alexa، حتى تتمكن من الحصول على الفناء الخلفي الخاص بك في شكل أصلي دون أن تطأ قدمك بالخارج. من خلال تحديثات الحالة في الوقت الفعلي، تتأكد جزازتك الآلية من أنك دائمًا على اطلاع. إنه مثل وجود خبير متخصص في رعاية الحديقة في هذه الوظيفة.