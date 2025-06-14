Shai Gilgeous-alexander يلعب أخيرًا مثل MVP في الدوري الاميركي للمحترفين في وقت مثالي

رياضة
Shai Gilgeous-alexander يلعب أخيرًا مثل MVP في الدوري الاميركي للمحترفين في وقت مثالي

لم يكن لدى Shai Gilgeous-Alexander لحظة MVP في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين هذه ، ولم يمسك بلعبة واستحوذ عليها في وقت الفوز.

لقد تغير ذلك ليلة الجمعة ، عندما كان لدى Pacers Game 4 في أيديهم وقام بتمزيقها-إلى جانب ميزة الملعب المنزلية في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين هذه-بفضل واحدة من أفضل عروض ألعاب النهاية في نصف القرن الماضي.

مع أوكلاهوما سيتي متأخراً عن أربعة مع 2:59 اليسار ، حصل جيلجوس ألكساندر على 11 من 35 نقطة له. إنها الأكثر في الدقائق الثلاث الأخيرة من الإمالة في النهائيات منذ 50 عامًا وحملت الرعد إلى 111-104 ، فوزًا على الإطلاق في لعبة كان لديهم على الإطلاق.

وقال جيلجوس ألكساندر في مقابلة تلفزيونية بعد اللعبة: “لقد عرفنا ذلك عندما استيقظنا هذا الصباح ؛ 3-1 يختلف كثيرًا عن 2-2 من العودة إلى المنزل. لعبنا مع اليأس لإنهاء اللعبة ، ولهذا السبب فزنا”. “يجب أن نحاول الحفاظ على نفس اليأس الذي يدخل اللعبة 5 ، اللعبة 6 ، مهما كانت.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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