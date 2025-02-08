Sharon Osbourne يسقط الأخبار المأساوية حول معركة Ozzy الصحية

ليس سراً أن صحة أيقونة المعادن الثقيلة Ozzy Osbourne قد انخفضت في السنوات الأخيرة ، لكن زوجة الروك المخضرم ، شارون أوزبورن ، شاركت منذ ذلك الحين بعض الأخبار المأساوية حقًا حول حياة Ozzy التي تضمن لكسر قلب أي معجب.

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يمكن إرجاع مشاكل Ozzy الصحية إلى عام 2019 ، عندما تم تشخيص إصابته بمرض باركنسون. (لم يخرج علنًا مع تشخيصه حتى العام التالي.) اكتشف أوزي أنه مصاب بالمرض بعد تحمله في منزله. كما أن السقوط قد ألغى المسامير المعدنية الموضوعة في عنقه بعد حادث ATV عام 2003 ، والذي يتطلب إجراء عملية جراحية ومراهقة طويلة. وقال رجل السبت السود السابق خلال ظهوره عام 2020 على “Good Morning America” ​​عندما كشف هو وشارون لأول مرة عن تشخيصه: “لقد كان من الصعب للغاية بالنسبة لنا جميعًا”. “لقد قمت بتقديم عرض رأس السنة في المنتدى الأخير.

في ذلك الوقت ، قال شارون إنه على الرغم من التشخيص ، كان لا يزال يتمتع بصحة جيدة نسبيًا. وقالت: “هناك العديد من الأنواع المختلفة من باركنسون ؛ إنها ليست عقوبة الإعدام بأي امتداد من الخيال ، لكنها تؤثر على بعض الأعصاب في جسمك”. “إنه – يبدو أن لديك يومًا جيدًا ، ويوم جيد ، ثم يوم سيء حقًا.” ومع ذلك ، أصبحت حالة Ozzy أكثر حدة.

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