Sharon Osbourne يسقط الأخبار المأساوية حول معركة Ozzy الصحية

ليس سراً أن صحة أيقونة المعادن الثقيلة Ozzy Osbourne قد انخفضت في السنوات الأخيرة ، لكن زوجة الروك المخضرم ، شارون أوزبورن ، شاركت منذ ذلك الحين بعض الأخبار المأساوية حقًا حول حياة Ozzy التي تضمن لكسر قلب أي معجب.
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يمكن إرجاع مشاكل Ozzy الصحية إلى عام 2019 ، عندما تم تشخيص إصابته بمرض باركنسون. (لم يخرج علنًا مع تشخيصه حتى العام التالي.) اكتشف أوزي أنه مصاب بالمرض بعد تحمله في منزله. كما أن السقوط قد ألغى المسامير المعدنية الموضوعة في عنقه بعد حادث ATV عام 2003 ، والذي يتطلب إجراء عملية جراحية ومراهقة طويلة. وقال رجل السبت السود السابق خلال ظهوره عام 2020 على “Good Morning America” عندما كشف هو وشارون لأول مرة عن تشخيصه: “لقد كان من الصعب للغاية بالنسبة لنا جميعًا”. “لقد قمت بتقديم عرض رأس السنة في المنتدى الأخير.
في ذلك الوقت ، قال شارون إنه على الرغم من التشخيص ، كان لا يزال يتمتع بصحة جيدة نسبيًا. وقالت: “هناك العديد من الأنواع المختلفة من باركنسون ؛ إنها ليست عقوبة الإعدام بأي امتداد من الخيال ، لكنها تؤثر على بعض الأعصاب في جسمك”. “إنه – يبدو أن لديك يومًا جيدًا ، ويوم جيد ، ثم يوم سيء حقًا.” ومع ذلك ، أصبحت حالة Ozzy أكثر حدة.
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لم يعد بإمكان Ozzy Osbourne المشي
في مقابلة مع Sun ، كشف شارون أوزبورن عن صحة Ozzy Osbourne لقد اتخذت منعطفًا للأسوأ ، وأخبر المنفذ أنه لم يعد بإمكانه المشي. وأوضحت عن زوجها ، الذي ظل جالسًا عندما تم تجنيده في قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 2024: “باركنسون مرض تقدمي. ساقيه “.
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عندما تنطلق Ozzy إلى المسرح لعرض Black Sabbath Reunion في صيف عام 2025 ، وعدت المعجبين بأنه يعوض عن افتقاره إلى الحركة مع الموسيقى. “لكن صوته جيد كما كان على الإطلاق” ، أعلنت. وفقًا لصحيفة The Sun ، أكد Ozzy الأخبار المأساوية خلال دفعة من “Ozzy Speaks” على قناة SiriusXM ، Ozzy’s Boneyard. وقال أوزي للمستمعين “لقد وصلت إلى عام 2025. لا أستطيع المشي ، لكنك تعرف ما كنت أفكر فيه خلال العطلات؟ على الرغم من كل شكواني ، ما زلت على قيد الحياة”. “قد أئن من أنني لا أستطيع المشي ولكني أنظر إلى أسفل على الطريق وهناك أشخاص لم يفعلوا نصفهم بقدر ما لم أفعل ذلك.”
وفقًا لـ People ، في عام 2024 ، كشف Ozzy على “The Osbournes Podcast” أنه كان يواجه صعوبة كبيرة في المشي. وقال: “تشعر قدمي بأنني حصلت على طوب مربوطة بهم عندما أمشي … تشعر قدمي وكأنني حصلت على أحذية الغوص عندما أمشي”.
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Ozzy Osboourne هو لم الشمل مع Black Sabbath – ليقول وداعا
قبل أيام من مشاركة الأخبار المأساوية التي لم يعد بإمكان Ozzy Osbourne المشي ، أعلن شارون أوزبورن أنه سيجتمع مع Black Sabbath ، والانضمام إلى عازف الجيتار Tony Iommi ، ولاعب Bass Geezer Butler ، وعازف الدرامز بيل وارد لأداء خاص لمرة واحدة فقط. وقالت إن هذا الحفل لا يمثل فقط المرة الأولى التي تظهر فيها تشكيلة الفرقة الأصلية في نفس المرحلة منذ 20 عامًا ، ولكنها ستكون أيضًا آخر مرة يؤدي فيها الأربعة معًا.
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وقال شارون لـ BBC News Ozzy متحمس للعرض القادم الذي سيقام في مسقط رأسه في برمنغهام في 5 يوليو 2025. “إنه متحمس للغاية لهذا ، عن التواجد مع الرجال مرة أخرى وجميع أصدقائه. إنه أمر مثير للجميع.”
وكشفت أيضًا أن هذا لن يكون عرض أوزي النهائي مع Black Sabbath – سيكون عرضه الأخير على الإطلاق. وأوضحت “لم يكن لدى أوزي فرصة لقول وداعًا لأصدقائه ، ومعجبيه ، ويشعر أنه لا يوجد أي توقف تام”. “هذه هي محطته الكاملة.”