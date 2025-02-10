Shatter Kendrick Lamar’s 2025 Super Bowl Shatter Sparks Statter لأسباب خاطئة (وليس فقط Drake)

قبل أداء Kendrick Lamar المتوقع للغاية خلال عرض Super Bowl Lix -Halftime ، كان السؤال حول عقول العديد من المعجبين هو ما إذا كان سيؤدي حقًا مسار Diss “ليس مثلنا”. لسوء الحظ ، لم يكن دريك كل شيء هو السرد الوحيد الذي هدد بالتكسير لجميع العمل الشاق الذي قام به لامار في عرض لا ينسى لمعجبيه.

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إن عداء لامار السيئ مع دريك معقد ، لذلك ربما لم يفهم أي شخص غير معتاد عليه أهمية الحرف الصغيرة “A” قلادة كان يرتديها حول رقبته – إشارة محتملة إلى غنائية لامار الشهيرة “، تريبنا تضرب وترًا وربما تكون صغير.” إنها واحدة من العديد من الأزهار المليئة في جميع أنحاء “ليس مثلنا” والتي تشير إلى أن دريك كان له علاقات غير لائقة مع الفتيات دون السن القانونية. إنه ليس موضوعًا يظهر عادةً حتى خلال عروض Super Bowl الأكثر كارثية ، وقد أزعج Lamar المشجعين من خلال الإشارة إلى أن أداء المسار يمكن أن يجعله في مشكلة خطيرة. وقال قبل بضع دقات من مقدمة سحقه الذي يمكن التعرف عليه على الفور في نيو أورليانز: “أريد أن أعزف أغنيتهم ​​المفضلة ، لكنك تعلم أنهم يحبون مقاضاة”.

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لقد حول هذا التركيز على الفور من Lamar إلى Drake ، كما يتضح من ردود فعل التواصل الاجتماعي على Quip. “Drake مجنون للغاية الآن ،” تويت أحد المعجبين ، ترقيم كلماتهم مع رموز تعبيرية تملأ البكاء. كتب آخر ، “دريك يصطاد حقًا بعد L منذ العام الماضي.” لكن دريك لا يحترم مرة أخرى لم يكن كافياً لتشتيت انتباه المشاهدين عن مشكلاتهم في العرض.