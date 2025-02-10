Shatter Kendrick Lamar’s 2025 Super Bowl Shatter Sparks Statter لأسباب خاطئة (وليس فقط Drake)

قبل أداء Kendrick Lamar المتوقع للغاية خلال عرض Super Bowl Lix -Halftime ، كان السؤال حول عقول العديد من المعجبين هو ما إذا كان سيؤدي حقًا مسار Diss “ليس مثلنا”. لسوء الحظ ، لم يكن دريك كل شيء هو السرد الوحيد الذي هدد بالتكسير لجميع العمل الشاق الذي قام به لامار في عرض لا ينسى لمعجبيه.
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إن عداء لامار السيئ مع دريك معقد ، لذلك ربما لم يفهم أي شخص غير معتاد عليه أهمية الحرف الصغيرة “A” قلادة كان يرتديها حول رقبته – إشارة محتملة إلى غنائية لامار الشهيرة “، تريبنا تضرب وترًا وربما تكون صغير.” إنها واحدة من العديد من الأزهار المليئة في جميع أنحاء “ليس مثلنا” والتي تشير إلى أن دريك كان له علاقات غير لائقة مع الفتيات دون السن القانونية. إنه ليس موضوعًا يظهر عادةً حتى خلال عروض Super Bowl الأكثر كارثية ، وقد أزعج Lamar المشجعين من خلال الإشارة إلى أن أداء المسار يمكن أن يجعله في مشكلة خطيرة. وقال قبل بضع دقات من مقدمة سحقه الذي يمكن التعرف عليه على الفور في نيو أورليانز: “أريد أن أعزف أغنيتهم المفضلة ، لكنك تعلم أنهم يحبون مقاضاة”.
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سلسلة ثانوية !!!! pic.twitter.com/raiviejqtt
– Isla (siSlajae) 10 فبراير 2025
لقد حول هذا التركيز على الفور من Lamar إلى Drake ، كما يتضح من ردود فعل التواصل الاجتماعي على Quip. “Drake مجنون للغاية الآن ،” تويت أحد المعجبين ، ترقيم كلماتهم مع رموز تعبيرية تملأ البكاء. كتب آخر ، “دريك يصطاد حقًا بعد L منذ العام الماضي.” لكن دريك لا يحترم مرة أخرى لم يكن كافياً لتشتيت انتباه المشاهدين عن مشكلاتهم في العرض.
لم يعجب بعض المشاهدين الجودة الشاملة لأداء كيندريك لامار
بدأ عرض Kendrick Lamar في بداية واعدة عندما ظهر نجم “Do the Right” صموئيل ل. جاكسون في ظهور العم سام. قام لامار بعد ذلك بإجراء قائمة مجموعة تضمنت “bquabble up” و “نشوة” و “متواضعة” و “جميع النجوم” ، والتي انضم إليها SZA. بالطبع ، لم يكن أيضًا سيسمح “ليس مثلنا” بعملية – وكان الجمهور أكثر من سعداء بغناء كلمات “قاصر” معه. أسطورة حية أخرى ظهرت لمظهر غير متوقع خلال العرض كانت نجم التنس سيرينا ويليامز.
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حاول لامار بوضوح إحضاره ، ولكن كان هناك بعض الانحرافات التي أخرجت من أدائه. كانت إحداها لحظة غير مخطط لها عندما حمل أحد أعضاء فريق التمثيل العلم السوداني والفلسطيني. حتى أنهم تمكنوا من الوصول إلى قمة السيارة التي وقفها لامار في بداية العرض (والتي كانت GNX ، من الواضح). ثم كانت هناك جودة الصوت و/أو موسيقى الراب في لامار – كافح بعض المشاهدين لفهم كل هؤلاء Drake المبهج. “لم أستطع سماع شيء قاله” ، اقرأ تعليقًا واحدًا. “لم ألتقط كلمتين منه” ، تويت مشاهد آخر.
شعر آخرون أن العرض كان مجرد غفوة ، وقد اقترح حتى أن دريك كان الفائز الحقيقي في 2025 Super Bowl. كتب أحد مستخدمي X ، “إذا لم يكن الأداء سيئًا للغاية ، فربما يكون قد جعل دريك يبدو وكأنه أحمق لكنه فشل”. إذا احتاج دريك إلى بعض المواد لمسار Diss الخاص به ، فكل ما يحتاج إلى فعله هو البحث عن ردود الفعل على أداء لامار ، والذي كان له تأثير غير مقصود في الحصول على التعاطف مع عدوه.
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بعض المشجعين فوق خلاف Kendrick Lamar و Drake
سواء كانوا يتجذرون في فيلادلفيا إيجلز أو في كانساس سيتي تشيفز ، فمن المحتمل أن يكون العديد من المشجعين الذين حضروا سوبر بول مرتاحين لأن دريك لم يكن في أي مكان بالقرب من فريقهم المفضل. لكن أداء Kendrick Lamar كان لديه بعض المشاهدين ويرغبون في إعطاء شخص آخر أزعج الشوط الأول. كان هناك أولئك الذين شعروا أن ليل واين تعرض للسرقة ، على الرغم من كون مغني الراب من بين الموسيقيين الذين اقتحموا المسرح خلال الأداء الحي. بعد كل شيء ، كانت أغنيته “3 Peat” تتناسب مع العمل الفذ الذي يأمله Kansas City Chiefs (لكنهم فشلوا) في تحقيقه.
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ثم كان هناك أولئك الذين كانوا أكثر من لامار يلعبون لحوم البقر مع دريك. رأى بعض النقاد أن تثبيته بسحب صانع ضربات “Lover Boy المعتمد” كان يصل إلى مستويات غير صحية. “إنها تنمر بشكل أساسي في هذه المرحلة” ، اقرأ تغريدة واحدة. كما كان الغضب الذي لم يكن من شأنه أن يسبق العرض قبل العرض بمثابة تذكير بأن لامار قد شكره على قدر كبير من نجاحه خلال العام الماضي ، إذا فكرت في الأمر. “إنه مهووس للغاية. كيف يمكن أن تدور مهنتك حول أغنية واحدة؟” فكر شخص واحد. (لكن هذا تذكير لطيف بأن لامار يفتخر بـ 22 جائزة مثيرة للإعجاب.)
كيندريك لامار الكامل #SuperBowllix عرض الشوط الأول (2025)
pic.twitter.com/lglzwqsgfx
– الموسيقى المعقدة (complexmusic) 10 فبراير 2025
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اقترح أيضًا أن دريك كان ثمارًا منخفضة المعلقة في مناخ سياسي حيث كان هناك المزيد من الشخصيات المستحقة لأخذ لقطات شفهية. جادل أحد المستخدمين على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter ، بأن معالجة شخص معين في الملعب كان بمثابة خطوة أكثر شجاعة. “دونالد ترامب الذي يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص السود/البني وكذلك مجتمع المثليين في هذا البلد هو حرفيا في الجمهور” ، تويت الناقد. “لكنك تريد أن تتحدث عن دريك …………. كيندريك لم تأكل هذا وأقول هذا كمشجع lmao.”