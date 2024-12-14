Shedeur Sanders وMalik Nabers يلعبان لعبة الصيد في شوارع مدينة نيويورك

ألقى شيدير ساندرز أولى التمريرات القليلة مما قد يصبح مئات التمريرات لمالك نابرز.

لعب ساندرز، الاختيار العام المحتمل رقم 1 في مسودة NFL 2025، ونابرز، المتلقي الصاعد المتميز للعمالقة، يوم الجمعة في شوارع نيويورك حيث قامت الكاميرات التي توثق كل حركة لساندرز بتصويرهم.

كان نابرز برفقة أقرب أصدقائه في فريق العمالقة – الظهير الدفاعي إشعياء سيمونز – عندما التقيا في المدينة مع ساندرز، الموجود في المدينة لحضور حفل كأس هيزمان.

لم يصل ساندرز إلى النهائيات، لكن زميله في فريق كولورادو وصديقه المقرب – ترافيس هنتر المتميز في الاتجاهين – هو المفضل.

يُظهر مقطع فيديو منفصل ساندرز في مصعد وهو يمسك بكرة قدم تحمل شعار العمالقة.

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يتمتع العمالقة (2-11) بأفضل نسبة 41 بالمائة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) ليضمنوا الاختيار الأول، وفقًا لمؤشر قوة كرة القدم الخاص بـ ESPN.

يتمتع فريق Raiders بنفس السجل ولكن جدول زمني أسهل في بقية الطريق، مما قد يؤدي إلى الفوز، بينما يتجه العمالقة نحو سلسلة هزائم متتالية مكونة من 12 مباراة في نهاية الموسم.

قال نابرز في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه ليس لديه علاقة شخصية مع ساندرز، لكنهم تنافسوا ذات مرة ضد بعضهم البعض في نهائي البطولة 7 ضد 7 في معسكر كرة القدم الذي استضافه ديون ساندرز (والد شيديور).

كان ذلك قبل أن يجدوا النجومية الجامعية في LSU وكولورادو، على التوالي.

ليس لدى العمالقة أي لاعب وسط بموجب عقد للموسم المقبل، على الرغم من أنهم يمتلكون حقوقًا حصرية لتومي ديفيتو، الذي سيبدأ يوم الأحد ضد فريق رافينز للمرة الثانية هذا الموسم.

درو لوك وتيم بويل هما وكيلان حران، وسيحصل دانييل جونز المفرج عنه على 22.2 مليون دولار من مساحة الحد الأقصى للراتب.

عند سؤاله عن مستقبل مركز الظهير الوسطي للعمالقة بعد قطع جونز، قال نابرز: “أريد الكرة فقط. طالما يمكنك إعطائي الكرة، فنحن جيدون”.

لم يواجه ساندرز أي مشكلة في إطعام هانتر بموسمه الذي يضم 92 عملية صيد و1152 ياردة و14 هبوطًا.

كام وارد في ميامي – منافسة ساندرز ليكون أول لاعب وسط يتم صياغته – هو أحد المرشحين النهائيين لـ Heisman وأشاد بنابرز خلال توفر وسائل الإعلام يوم الجمعة.

وقال وارد: “اللاعب الذي يفوز بالكرات بنسبة 50/50، ويفوز على أغطية اللاعبين، يعرف النقاط الضعيفة في المناطق”. “سوف يجعلني أفضل فقط إذا أتيحت لي فرصة اللعب معه. إنه المتلقي رقم 1 لسبب ما.