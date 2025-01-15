Shedeur Sanders يشارك في مباراة دالاس وسط مؤامرة Deion Sanders-Cowboys

يتوهم رؤيتك في دالاس، شيدير ساندرز.

جلس لاعب الوسط في كولورادو و2025 NFL Draft على أرض الملعب يوم الثلاثاء لخسارة مافريكس على أرضه 118-99 أمام ناجتس في مركز الخطوط الجوية الأمريكية في دالاس – بعد يوم واحد من التقارير التي ربطت والده، كاوبويز العظيم ديون ساندرز، بالمنصب التدريبي للفريق بعد مايك خروج مكارثي.

لعب Shedeur بشكل غير متوقع دور الرسول لوالده في المباراة بعد أن صرح مدرب Buffaloes على X أنه يريد السترة التي يرتديها المعلق جريج أنتوني، والتي تم تسليمها بعد ذلك إلى لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا.

لم يكن لدى شدير أدنى فكرة عما يحدث 🤣 pic.twitter.com/pThr3IN4Kr – نيويورك بوست سبورتس (@nypostsports) 15 يناير 2025

وكتب ساندرز البالغ من العمر 57 عامًا: “أحتاج إلى السترة التي سيعرضها @GregAnthony50 الليلة على @NBAonTNT”.

يعد Shedeur، الذي لعب لقطةه الأخيرة لكولورادو في أواخر ديسمبر، بخسارة 36-14 Alamo Bowl أمام BYU، أحد أفضل لاعبي الوسط المحتملين في فئة هذا العام، والتي تشمل أيضًا Cam Ward في ميامي وكوين إيورز في تكساس.

حتى مع دخول ساندرز موسمه الثالث في بولدر، فإن ذلك لم يوقف خط التساؤلات حول القفزة المحتملة إلى المحترفين.

وقال ساندرز في برنامج “GMA3” في وقت سابق من هذا الشهر، في إشارة إلى شيدور وكولورادو للسلامة شيلو ساندرز: “الطريقة الوحيدة التي سأفكر فيها هي تدريب أبنائي”.

تم طرح اسم ساندرز في دورة التوظيف في اتحاد كرة القدم الأميركي، والتي أضافت منصبًا شاغرًا جديدًا يوم الاثنين مع مغادرة مكارثي دالاس بعد خمسة مواسم على رأس الفريق.

وصف لاعب ركن قاعة المشاهير، الذي لعب خمسة مواسم لفريق كاوبويز من 1995 إلى 1999، الافتتاح بأنه “مثير للاهتمام” ليلة الاثنين.

وقال ساندرز لـ ESPN: “إن الاستماع إلى (المالك) جيري جونز أمر ممتع حقًا، وهو أمر مثير للاهتمام”. “أنا أحب جيري وأؤمن بجيري. بعد إنهاء المكالمة ومعالجتها والتفكير فيها، يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام. لكنني أحب بولدر وكل ما يتعلق بفريقنا والمدربين والهيئة الطلابية والمجتمع.

بدأ فريق Cowboys منذ ذلك الحين في العمل على بحثهم عن التدريب الرئيسي، ومن المتوقع إجراء مقابلة مع مدرب الطائرات السابق روبرت صالح للحصول على الوظيفة.

تم أيضًا ربط زميله أسطورة الامتياز جيسون ويتن بهذا المنشور.