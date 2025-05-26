Shohei Ohtani يرسم الحشد من الضاربون الذين يعيشون مرة أخرى بعد الجراحة

من أجل الدوري الوطني ، MLB واليابان ، حدثت أهم الملاعب التي تم إلقاؤها في سيتي فيلد يوم الأحد حوالي أربع ساعات ونصف قبل أن يهزم ميتس المتهربين 3-1.

لأول مرة منذ ما يقرب من عامين ، كان Shohei Ohtani على التل وكان الضاربون في صندوق الخليط.

ألقى النجم ذو الاتجاهين 22 درجة ضد ثلاثة مقاتلين في دودجرز في خطوة مهمة في عودته من جراحة UCL في سبتمبر 2023.

حوالي عشرة لاعبين من Dodgers والموظفين تجمعوا خلف الشبكة عن طريق لوحة المنزل.

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كان الحدث مهمًا بما يكفي بالنسبة لجيسي وينكر ، وجريفين كانينج (الذي كان زميلًا في فريق أوتاني مع الملائكة) والمدير كارلوس ميندوزا للمخيم في المخبأ المنزلي لإلقاء نظرة.

قال ميندوزا في شرح سبب شعوره بالحاجة إلى قضاء بعض الوقت من يومه ومشاهدة ممارسة الضرب الحية: “إنه شوهي أوتاني”. “لقد أتيحت لنا فرصة لمشاهدته. آمل أن أشاهده في ألعاب حقيقية – وهذا يعني أننا نلعب ضدهم في أكتوبر.”

وفقًا لمدير Dodgers Dave Roberts ، لمست Ohtani 97 ميلاً في الساعة وألقى كلا النوعين من الكرات السريعة وكذلك الكناس والقواطع والمقاطع.

استمتع أحد الفنانين بالاستمتاع مباشرة من القفزة ، حيث تمر أولاً بالتحقق من الإرهاق اللزج قبل مواجهته مع Hyeseong Kim ، الذي أرسل عودة صعبة في Ohtani-الذي طعنه مع قفازه دون أي مشكلة ، الكثير من “Wow” سمعت من المراوغات.

“لقد اعتدت على رؤيته على أنه ضارب” ، قال روبرتس ، أوهتاني بعد أن وقع مع المتهربين بعد الخضوع للجراحة. “لرؤيته على التل فقط كقاذف ، كان الأمر مختلفًا وبالتأكيد مثير لنا جميعًا.”

لا يوجد جدول زمني قوي لعودة إبريق أوهتي ، وهو فريد من نوعه في عودته أيضًا: لا يستطيع ببساطة الذهاب إلى بطولات الدوري الصغيرة لإجراء إعادة تأهيل لأنه من بين أفضل الضاربين في اللعبة ، والتي ذكّرها في إطلاق أفضل هومر التخصصات الثامنة عشرة ضد Kodai Senga.

قال روبرتس إن أوهتياني يمكنه إلقاء لعبة محاكاة أخرى في نهاية الأسبوع المقبل ، لكنه لن يلتزم بالخطوة التالية قبل أن يرى كيف يتعافى أوتاني.

وقال ميندوزا قبل سلسلة خاتمة السلسلة: “الرجل الذي يقوده الرجل ويؤدي الليلة”. “لقد رأيته يرمي BP مباشرة … وماذا يفعل بشكل هجومي ، هذا مثير للإعجاب.

“إنه أمر مميز دائمًا عندما تتحدث عن نجم من هذا القبيل.”

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إذا تقدم كما هو متوقع ، فإن خطوته التالية ستواجه الضاربون.

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