Shohei Ohtani يلقي جلسة الثيران الأولى في الشهر

لوس أنجلوس – ألقى Shohei Ohtani أول جلسة له في الثيران في شهر واحد يوم السبت ، ولكن لا يزال لدى NL MVP الحاكم الكثير من العمل قبل أن يأخذ التلة في لوس أنجلوس دودجرز.

ألقى Ohtani أكثر من 20 ملعبًا في Bullpen على ملعب Dodger بعد إلقاء إرم طويل في الملعب الخارجي.

كان النجم في اتجاهين في مكانه المعتاد في تشكيلة دودجرز باعتباره الضارب المعين لسلسلة خاتمةهم ضد ديترويت تايجرز.

لم يكن قد ألقى تلًا منذ 25 فبراير ، عندما توقف مؤقتًا عن عمله في التدريب في الربيع للتحضير للموسم العادي كضارب.

لا يزال أوهتياني يتم إلقاؤه بانتظام على أرض مسطحة في الشهر التالي.

تكهن ديف روبرتس في وقت سابق من هذا العام بأن أوتاني قد يكون قادرًا على ظهوره لأول مرة في المتهربين بحلول شهر مايو ، لكن المدير كرر يوم السبت أنه لا يوجد جدول زمني ثابت.

قال روبرتس: “سيكون الأمر بعض الوقت”. “أعتقد أنك تبدأ بالتقدم الطبيعي لثول (جلسة) ، وعليك بعد ذلك مزج الملاعب المختلفة لمواجهة الضاربون مرة أخرى. لذلك ليس لدي جدول زمني. لا أعتقد أن أي شخص يفعل ذلك ، لكننا على بعد طرق.”

لم ينطلق أوتاني في مباراة كبرى في الدوري منذ أن خضع لعملية جراحية في كوعه الأيمن في سبتمبر 2023 خلال شهره الأخير مع لوس أنجلوس آنجلز.

أجرى المزيد من الجراحة على كتفه الأيسر في نوفمبر الماضي بعد تسجيل أول موسم من 50-Homer و 50-Stolen-Base في تاريخ الدوري الرئيسي وقيادة Dodgers إلى بطولة العالم للمسلسلات العالمية.

يتمتع المتهربون برفاهية الوقت مع Ohtani ، الذي هو في الموسم الثاني من عقده البالغ 700 مليون دولار.

لديه بالفعل اثنين من Homers من بين ستة أغانيه مع 1.286 OPS في المباريات الأربع الأولى من الموسم الجديد.

يتم تحميل دوران لوس أنجلوس في الوقت الحالي مع الوافدين الجدد بليك سنيل وروكي ساساكي إلى جانب تايلر غلاسنو ويشينوبو ياماموتو وداستن ماي.

لكن المتهربين لديهم تاريخ حديث طويل من الإصابات الخطيرة في أباريقهم الأولى ، ومن المحتمل أن يسمح عودة أوتاني للفريق بإنشاء دوران من ستة رجال ، لأن أوتاني لن يحصل على قائمة قائمة كقاذات.

وقال روبرتس: “أعتقد أننا ما زلنا نادٍ جيد للغاية معه كـ DH ، من الواضح”. “ما زلنا نريده أن يلعب. إنه يريد أن يلعب ، وأعتقد أنه يستطيع التعامل معها. لقد فعل ذلك في الماضي. أعتقد أن السؤال هو ،” كم نحتاجه الآن؟ ” وأعتقد أننا أجبنا على ذلك.