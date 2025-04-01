showstopper الضخم لشجرة لا تتطلب أي صيانة خاصة

إذا كان لديك مساحة لشجرة واحدة فقط في الفناء الخاص بك ، فأنت تريد أن تجعلها عبارة عن عرض ، ويفضل أن لا تتطلب الكثير من الرعاية الخاصة. دعنا نواجه الأمر ، إذا كانت هذه الشجرة ستتخذ مركز الصدارة ، فيجب أن يكون الأمر يستحق هذا الإنجاز المرموق. بالطبع ، سيكون هذا مكافأة إذا كانت هذه الشجرة الرائعة أيضًا باردة ، مقاومة للجفاف ، وملاذ للحياة البرية. مثل هذه الشجرة موجودة ، وهي مواطن أمريكا الشمالية ستحبها. إنها Burr Oak – عينة رائعة من شأنها أن تعزز الفناء الخاص بك دون الحاجة إلى أي صيانة خاصة على الإطلاق. على الرغم من وجود العديد من أنواع أشجار البلوط التي يمكنك زرعها في الفناء ، إلا أن هذا النوع رائع بشكل خاص.
سوف ينمو Burr Oak (Quercus macrocarpa) بسعادة في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8 ويمكن أن تصل إلى ارتفاع نبيل 80 قدمًا مع انتشار مماثل. ستُعجب بهذه الشجرة الكبيرة ذات الصيانة المنخفضة الرائعة لسنوات قادمة مع لحاءها العميق والأوراق الخضراء الرمادية وزهور كاتين صفراء. ستقدر أيضًا الجوز الكبير بلون النحاس الدافئ الذي يظهر في الخريف. أثناء نموه ، يتحول Burr Oak إلى شجرة ظل مثيرة للإعجاب تقف طويلة في حديقتك مع فروعها القوية والأطراف التي تنتشر لتوفير المأوى من الشمس الحارقة. في الخريف ، سوف يذهلك مرة أخرى لأن أوراقها تتحول إلى لون أصفر ذهبي رائع قبل أن تسقط لتغطية الأرض مع توهجها.
كل ما تحتاج لمعرفته حول زراعة البلوط
بور أوك سهل للغاية للنمو. يمكن أن تتسامح مع مجموعة واسعة من التربة ، حتى الطين الثقيل. بمجرد زرعها في الفناء الخاص بك ، ستجدها سريعة النمو ، بقدر ما تذهب البلوط الأبيض ، ووضع حوالي 1 قدم في السنة. تأكد من اختيار موقع الزراعة بعناية لأنه بمجرد تأسيسه ، يمكنه البقاء على قيد الحياة لمئات السنين ، ولأنه يمتلك جذرًا طويلًا ، فإنه لا يزرع بشكل جيد. يوصى بإبقاء الشجرة جيدًا خلال عامها الأول من النمو وخلال نوبات الجفاف الطويلة لمدة عامين آخرين. بعد ذلك ، يجب أن يبقى على مياه الأمطار وحدها لأنه يتحمل الجفاف للغاية. إن تطبيق طبقة من المهاد حول القاعدة للحد من تبخر الرطوبة والتحكم في نمو العشب سيساعد أيضًا شجرة شابة. هذا هو السبب في أنك يجب أن تتغذى حول أشجارك ، على أي حال.
ستجد أن البلوط الصحيح لا يتضرر من الآفات أو الأمراض ، وهذا النوع مقاوم في الغالب لذوبان البلوط. ما ستجده أكثر جاذبية حول هذه الشجرة هو أنه يوفر الطعام للعديد من الحيوانات ، مثل السناجب والغزلان والراكون. كما يوفر مواقع تعشيش مثالية للطيور بين فروعها المتينة وتلعب مستضيفًا لمجموعة متنوعة من أنواع العث والفراشة المختلفة. أخيرًا ، على الرغم من أنه ليس من الضروري القيام بذلك ، إلا أنك سترغب في معرفة أفضل وقت في السنة لتقليم أشجار البلوط الخاصة بك حتى تستمر في النمو.