Skip Bayless يرسل سقسقة Tyrese Haliburton مروعة

مع منشور واحد ، تمكنت Skip Bayless من توحيد جميع الدوري الاميركي للمحترفين على Twitter ضده.

كان لدى The Sports Pundit سيئًا على الإطلاق حول Tyrese Haliburton في اللحظات المبكرة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين يوم الأحد بين لعبة Pacers و Thunder ، ولحظات خاطئة بشكل فظيع.

“أخذ فريق Pacers ببراعة ضغط اللعبة الكبيرة قبالة Haliburton ، الذي لم يسبق له مثيل ، من خلال زراعة” عذر الإصابة “الذي ابتلعه وسائل الإعلام بالكامل” ، نشرت Bayless إلى X في الربع الأول.

بعد دقائق فقط-بعد صعودها إلى لعبة 7 لحظة مع ثلاث رميات مبكرة-كان هاليبورتون يتلوى على الأرض مع ما كان يعتبر لاحقًا إصابة أخيل.

عانى Haliburton من العجل الأيمن المتوترة في اللعبة 5 من النهائيات ، لكنه لعب من خلالها في اللعبة 6 وبدء اللعبة 7.

على الرغم من ذلك ، فقد نظريًا أن بيسرز قد “زرع” إصابة العجل بطريقة أو بأخرى من أجل تخفيف الضغط الخارجي والتوقعات على هاليبورتون.

المشجعين الغاضبين من كل مكان تقريبًا.

قال أحد المستخدمين في منشور حصل على 16000 إعجاب: “حقًا واحدة من أسوأ التغريدات على الإطلاق. يا إلهي”.

كتب “واو” ، “قد تكون أسوأ شخص لديه منصة في عالم الرياضة.”

لم يحذف Bayless منصبه ، لكنه تابعه مع العديد من الوظائف التي كانت متعاطفة مع Haliburton.

“حسنًا ، يبدو أن هاليبورتون يبدو مؤلمًا. آمل أن يكون الأمر ليس سيئًا للغاية ،” كتب بعد أن سقط حارس النقطة مع إصابة أخيل ، ثم مضيفًا: “لسوء الحظ ، بدا أن إصابة هاليبورتون تبدو أكثر من مجرد سحب العجل”.

في وقت لاحق من اللعبة ، كتب: “أكره هذا من أجل تيريز هاليبورتون. أخيل ، كما هو مشتبه به. إصابة مماثلة كيفن دورانت عانى في النهائيات ، على الرغم من أنه كان خارج شهر (9 ألعاب) مع سحب العجل.”

تضاعف ذلك بعد بضع دقائق ، كتب: “حتى كمروحة من الرعد ، فإن آخر شيء أردت رؤيته هو هاليبورتون الذي أصيب به. الأخير.”

بايليس ، 73 عامًا ، من محبي الرعد الذي ولد ونشأ في أوكلاهوما سيتي.

واصل الرعد الفوز بلقبه الأول بانتصار 103-91 على بيسر هاليبورتون.

كان Bayless عضوًا أصليًا في “First Take” في ESPN في عام 2007 ، قبل أن يقوم ببطولة العرض مع ستيفن سميث من 2012-16.

ثم قام ببطولة “بلا منازع” لـ Fox Sports 1 مع Shannon Sharpe من 2016-24.

لم يتم تحديد الجدول الزمني لعودة Haliburton إلى اللعب ، ولكن قد يستغرق الأمر في كثير من الأحيان الرياضيين بين 8 و 10 أشهر للشفاء بالكامل من إصابة أخيل.