Snap Up Road Team في AL East Battle

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تنبأ النذيرون قبل الموسم بأن ريد سوكس سيكونون منافسين جادين للفوز بالشرق. قد تحتاج تلك الكرات الكريستالية إلى إعادة معايرة.

بدأت بوسطن بداية فاسدة ، وتذهب 1-4.

Sox في بالتيمور.

خسر تانر هوك أول موسم له أمام رينجرز.

قامت تكساس المحمص بتركين لأربعة أشواط على سبع مرات.

الأوريولز تسليم الكرة إلى تشارلي مورتون.

سمح مورتون البالغ من العمر 41 عامًا بالتشغيل الأربعة على سبع مرات في تورنتو.

نتوقع أن يكون لكل من الأباريق نزهات أفضل.

سوف نأخذ Houck و Bosox مقابل 50 دولار.

مبارزة أباريق في سينسيناتي.

The Rangers Jack Leater Hot One Reds لخمس أدوار مهيمنة. سمح هنتر جرين في سينسي بتشغيل واحد فقط على سبعة.

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كان كل من الثيران ناصفة وتراجع تكساس عبر ريدز ، 1-0. سجل Josh Smith’s Double المدى الوحيد الذي يحتاجه رينجرز.

لدينا سلسلة الفوز في الموسم المبكر على قيد الحياة في الخامسة!

UP 152 Joshhamiltons.