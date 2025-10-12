“SNL” يسخر من طائرات QB مارك سانشيز السابقة بسبب الاعتقال الوحشي

وصلت الطائرات التي لم تحقق أي فوز إلى الموسم الجديد من برنامج “Saturday Night Live” هذا الأسبوع.

سخر مضيف Weekend Update Colin Jost من الفريق ولاعب الوسط السابق في فريق Jets مارك سانشيز، الذي تم القبض عليه قبل أسبوع في إنديانابوليس بعد مشاجرة مخمور مع سائق توصيل خارج حانة تعرض فيها محلل ألعاب Fox الحالي للطعن.

“اتُهم لاعب وسط جيتس السابق مارك سانشيز بالاعتداء وهو مخمور على سائق توصيل قبل أن يطعنه السائق. العقوبات تقابل، كرر أولاً،” تصدع جوست خلال مقطع الأخبار الوهمي الأسبوعي. “إذا أدين سانشيز، فيمكن إرساله إلى السجن، أو ما هو أسوأ من ذلك، إعادته إلى الطائرات”.

ويواجه سانشيز البالغ من العمر 38 عامًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات وغرامة تصل إلى 10000 دولار لاعتدائه على بيري تول البالغ من العمر 69 عامًا، والذي ادعى أنه طعن اللاعب المتقاعد السابق في الجولة الأولى دفاعًا عن النفس.

صفع ممثلو الادعاء سانشيز هذا الأسبوع بتهمة جناية بطارية محدثة تنطوي على إصابة جسدية خطيرة بعد أن اتهموه في البداية بثلاث جنح تتعلق بالتسمم العام، والبطارية التي أدت إلى إصابة جسدية والدخول غير المصرح به لسيارة.

لعب سانشيز لفريق جيتس في الفترة من 2009 إلى 2012، وقادهم مرتين إلى بطولة آسيا، قبل أن يغيب عن موسم 2013 بأكمله بسبب إصابة في الكتف. لعب أربعة مواسم إضافية في اتحاد كرة القدم الأميركي لفيلادلفيا ودالاس وواشنطن. لم يصل فريق Jets إلى التصفيات منذ عام 2010، وهي أطول سلسلة حالية من عدم الجدوى في الدوري.

سانشيز، الذي كان في إنديانابوليس نهاية الأسبوع الماضي لاستدعاء مباراة كولتس-رايدرز لفوكس سبورتس، خضع لعملية جراحية لإصابته بطعنات في الصدر وخرج من المستشفى يوم الأحد. تم نقله مباشرة إلى الحجز المركزي في سجن مقاطعة ماريون، حيث قدم سندًا نقديًا بقيمة 300 دولار.

وقد دفع سانشيز بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة في أوائل نوفمبر.