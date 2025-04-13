Sny Broadcast Team Clowns A بعد إصابة العربة

بدا A ، الذي يركض مثل فريق الدوري الصغرى لسنوات ، ويلعب حاليًا في ملعب في الدوري الصغرى ، وكأنه عملية ثانوية في الدوري يوم السبت – تتطلب عربتين مختلفتين لمساعدة لاعب فريق ميتس خوسيه سيري على الملعب بعد أن أصيب بجروح خلال المباراة.

في الشوط الثاني ، أزعج سيري كرة من شين ولم يتمكن من النزول على خطوات المخبأ في حديقة سوتر هيلث في ساكرامنتو.

عادةً ما يكون الملعب موطنًا لشركة Triple-A Giants التابعة ، لكنه يستضيف الألعاب المنزلية لـ A حتى عام 2027 بينما ينتظر الفريق ، الذي كان مقره سابقًا في أوكلاند ، بناء منزله الدائم الجديد في لاس فيجاس.

مع Siri في ألم واضح ، دخلت عربة الجولف إلى الحقل.

كانت الفكرة هي تعبير نادي الزائر ، الذي يقع خلف السياج في الوسط الأيسر ؛ وكان عربة الجولف أفكار أخرى.

بعد توقف الموت في مساراتها ، جاءت عربة طبية ثانية إلى سيري. وفي الوقت نفسه ، دفع أربعة عمال في الملاعب عربة الجولف المتوقفة من الملعب.

لم يكن معروفًا ما إذا كانت العربة الطبية لديها مشكلة ميكانيكية أو نفدت من الغاز ؛ في كلتا الحالتين ، صنعت لمزيد من السخرية من A ، هذه المرة من فريق البث SNY.

قال غاري كوهين: “اعتدنا أن نعيد قولًا عندما كنت أقوم بعمل لعبة البيسبول في الدوري الصغرى في الثمانينيات ، كلما حدث شيء من هذا القبيل ، نقول ، ولهذا السبب يطلقون عليها البطولات البسيطة”.

انضم زميل كوهين رون دارلينج ، وهو مئوي سابقًا ، حيث انضم إلى آخر أربع سنوات من حياته المهنية في أوكلاند أ ، قائلاً: “هذا شيء من بين (سلسلة أفلام الصلابة الصامتة)” كيرز كيرز “هنا”.

انتهى الأمر بـ A في الفوز بالمباراة – فوزه الثاني في حديقة المنازل الجديدة في ثماني مباريات.

لقد رسموا 10،049 من المعجبين في المتوسط ​​في المباراة خلال أول معاملهم على أرضه ، وليس بعيدًا عن المتوسط ​​قبل عام في موسمهم الأخير في أوكلاند كوليسيوم ، 11386.